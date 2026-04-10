The Association des doctorants en psychologie et neuropsychologie de l'université du Québec à Chicoutimi advocates for doctoral students, fostering collaboration, support, and development in psychology and neuropsychology fields.
More ways to support us
Shop
Merch ADPN 2025-2026
Bienvenue dans la boutique en ligne du programme!Vous pouvez y effectuer vos commandes d’articles promotionnels.Veuillez prendre note que tous les articles seront brodés.⏰ La date limite pour passer commande est le 10 avril 2026 à 16 h. Après cette date, les commandes seront fermées.