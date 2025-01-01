Autiste à la ferme

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Autiste à la Ferme creates an inclusive space for autistic individuals through nature and animals, offering therapeutic activities, employment opportunities, and community support to enhance their quality of life and foster personal growth.
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Rejoins le membership annuel d’Autiste à la Ferme.Si tu hésites, si les nouvelles rencontres te demandent beaucoup, si tu te sens seul(e) dans ta réalité… cet espace a été créé pour toi.Ici, tu entres dans un lieu humain, sécurisant et profondément inclusif, où tu peux être toi-même, sans pression. Une communauté qui comprend réellement la réalité de l’autisme, parce qu’elle la vit au quotidien.À travers des activités ludiques, adaptées aux différentes tranches d’âge, tu peux créer des liens à ton rythme, trouver du soutien et vivre des moments simples, entouré(e) de personnes qui te comprennent.Parce que parfois, avoir accès aux bonnes personnes peut transformer un quotidien lourd en quelque chose de plus doux, plus soutenu.Viens comme tu es. On t’attend.
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