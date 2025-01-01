Autiste à la ferme

Donation

Chaque geste compte

🌟 Participez à la réalisation du projet ! 🌟Nous avons besoin de vous pour continuer à grandir et offrir toujours plus à la communauté. Chaque don nous rapproche d'un avenir où chaque personne autiste peut grandir dans un environnement bienveillant, respectueux et inspirant. Vous pouvez nous aider de plusieurs façons :Donnez: Chaque contribution, petite ou grande, nous permet d'avancer et de faire une différence concrète.Parrainez un animal ou une partie du projet: Aidez-nous à prendre soin de nos chevaux, poulettes et autres compagnons qui jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des participants.Partagez notre mission: Plus nous serons nombreux à soutenir cette vision, plus nous aurons d'impact. Parlez de nous autour de vous, partagez notre projet sur les réseaux sociaux et invitez vos proches à découvrir notre univers.Impliquez-vous: Que vous soyez une entreprise, un particulier ou une organisation, il y a mille façons d'aider. Contactez-nous pour voir comment nous pouvons collaborer ensemble! Nous recherchons présentement des bénévoles pour la fabrication couture/crochet.Merci d'être avec nous dans cette belle aventure. Ensemble, créons un monde où chacun peut s'épanouir par ses différences.