Corporation Route D'enfants

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Our mission

Corporation Route D'enfants promotes sustainable agriculture by providing fresh, seasonal vegetables through community-supported agriculture. Their mission is to enhance local food security while fostering social connections and supporting sustainable farming practices.
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Jardin des Funambules - Paniers de légumes
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Jardin des Funambules - Paniers de légumes
Chaque semaine, venez choisir vos légumes au point de chute. Selon les récoltes, nous vous suggérons un panier type qui inclut une diversité de légumes en saison. Chaque item peut être échangé contre un item de même valeur selon vos préférences!Où?À notre magasin L’Ami des Économies, situé au 2273 rue Galt Ouest, à Sherbrooke.Quand?Les jeudis de 15h à 18h, du 4 juin au 29 octobre 2026.En vous abonnant à nos paniers de légumes :Vous bénéficiez d'une grande variété de légumes vitaminés tout juste récoltés;Vous vous assurez un approvisionnement privilégié tout au long de la saison;Vous permettez une agriculture durable tout près de chez vous;Vous avez l'occasion de contribuer à notre mission sociale
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Jardin de Funambules - Vente de plants
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Jardin de Funambules - Vente de plants
Bienvenue sur notre boutique en ligne,Vous y trouverez des plants de légumes, de fines herbes et de fleurs!Le fonctionnement est le suivant:- Précommande et paiement ici sur la plateforme Zeffy.- Choix d'une date et d'un point de ramassage ici sur la plateforme- Ramassage de votre commande à la date et au lieu choisiToutes les variétés disponibles en paquets de 6 sont aussi disponibles individuellement (sur place seulement, paiement à part)L'équipe du Jardin des funambules
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