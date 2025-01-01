Corporation Route D'enfants

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Jardin des Funambules - Paniers de légumes

Chaque semaine, venez choisir vos légumes au point de chute. Selon les récoltes, nous vous suggérons un panier type qui inclut une diversité de légumes en saison. Chaque item peut être échangé contre un item de même valeur selon vos préférences!Où?À notre magasin L’Ami des Économies, situé au 2273 rue Galt Ouest, à Sherbrooke.Quand?Les jeudis de 15h à 18h, du 4 juin au 29 octobre 2026.En vous abonnant à nos paniers de légumes :Vous bénéficiez d'une grande variété de légumes vitaminés tout juste récoltés;Vous vous assurez un approvisionnement privilégié tout au long de la saison;Vous permettez une agriculture durable tout près de chez vous;Vous avez l'occasion de contribuer à notre mission sociale