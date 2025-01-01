Forum Musulman Afro-Canadien

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Conférence du samedi 4 juillet - Imam Daffé
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Conférence du samedi 4 juillet - Imam Daffé
Jul 4, 2:00 - 7:00 PM EDT
1003 Bd Curé-Labelle, Laval, QC H7V 2V6, Canada
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