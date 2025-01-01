Forum Musulman Afro-Canadien

Donation

Vos contributions pour une plus grande salle - Conférence Imam Daffé du samedi 4 juillet 2026

Votre contribution permet de rendre possible la conférence de l’Imam Daffé et de favoriser un dialogue enrichissant au sein de la communauté musulmane afro-canadienne. Ensemble, nous bâtissons un espace de réflexion, de transmission du savoir, de rapprochement culturel et de croissance spirituelle. 📚Chaque don aide à couvrir les coûts essentiels de l’événement, notamment la location d'une plus grande salle, la logistique et les efforts de mobilisation communautaire, afin que le plus grand nombre puisse participer et bénéficier de cette expérience.Merci de soutenir la mission du FoMAC : préserver notre héritage, renforcer les liens de solidarité et contribuer à l’épanouissement socio-économique de notre communauté.