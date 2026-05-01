Orchestre des Jeunes de la Rive-Nord
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L'Orchestre des Jeunes de la Rive-Nord nurtures young musicians through performance opportunities, fostering artistic growth and community engagement in classical music. They aim to inspire passion and appreciation for music in the next generation.
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OJRN - Concert de Fin de Saison 2025-2026
May 30, 7:00 - 8:00 PM EDT
30 Mtée. Gagnon, Bois-des-Filion, QC J6Z 1J9, Canada
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