Thalia Barn Cat Rescue Society

Adoption Fee
How Your Minimum Adoption Donation HelpsYour minimum adoption donation supports the full care each cat receives at Thalia Barn Cat Rescue, including vet exams, treatments, vaccines, and daily comfort while they wait for a home.Minimum Donation AmountsKittens (8 weeks+): Minimum $325 donationCovers flea and deworming treatment, first FVRCP vaccine, vet exam, and includes a 30 percent spay/neuter discount at our partner clinics.Adult Cats (6 months+): Minimum $375 donationIncludes kitten care items plus FeLV/FIV testing and microchipping.