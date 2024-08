Gratis de Ouf: Edition Introspection

Seulements quelques billets de disponible en pré-"vente" - Only a few tickets left in pre-"sale"

Si vous pouvez vous le permettre, n'oubliez pas un petit don à Cocktail Sonore pour nous permettre de payer pour la salle, la bouffe et la logistique. If you can afford, please don't forget to donate to Cocktail Sonore to allow us to pay for the room, food, and logistics.





Portes à 21h/Doors open at 21h

DJ list

22h Spin'lyn

23h GauJi

0h Sofly

1h DJ Nagi

2h YessirMiller

3h Sivadok

4h Fers





Cocktail Sonore transpose l'esprit du viaduc à l'intérieur cette fois-ci!

Fidèles au principe de la Gratis - les billets sont offerts mais nous serions reconnaissants pour vos contributions volontaires (suggestion de 10$ par personne) pour nous aider à couvrir les coûts de la location de la salle et autres.

Apportez vos raffraichissements.

Merci au TLM de nous accueillir.





Cocktail Sonore is transposing the spirit of the VH overpass indoors this time.

True to the principles of the "Gratis" - the tickets are free but we'd be grateful for your voluntary contributions (suggested amount 10$ per person) to help us cover the costs of room rental and others.

Bring your own drinks.

Big thanks to TLM to welcome us in their space.