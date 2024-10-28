Tour de Concrete Blonde Online Auction

The Power of E Foundation

Central Social Hall - Chef's Table Dining Experience
$150

Starting bid

Valued at $350 Hosted by Jesse Kupina, the Chef's Table at Central Social Hall in Edmonton offers a unique dining experience where 8 guests can enjoy a specially curated menu prepared by the restaurant's culinary team. This experience is designed for the winning recipient and provides an opportunity to sample new dishes alongside signature classics.
Chocolicious - Gift Basket
$75

Starting bid

Valued at $150 Choco-licious is a small, family-owned confectionery business based in Sherwood Park, Alberta, specializing in handcrafted chocolate-covered licorice and other sweets. Founded in 2012 by our very own Chad Stewart and his family, the company is known for its meticulous approach, using high-quality ingredients to create unique and addictive treats.
The Vision Parlour - Frames with Lenses
$750

Starting bid

Valued at $1,000 The Vision Parlour is a premier boutique eyewear store located in Sherwood Park. Founded by Tana, the store offers a curated selection of unique eyeglasses and sunglasses to suit various styles and budgets.
Earls Sherwood Park - Dinner for Two Gift Certificate
$75

Starting bid

Valued at $150 Earls Kitchen + Bar in Sherwood Park is a casual elegant dining establishment offering a diverse menu inspired by global cuisines. The menu includes a variety of options, with gluten-free choices available.
Hawke Prohibition Distilleries
$100

Starting bid

Valued at $250 Hawke Prohibition Distilleries is an Indigenous- and female-owned distillery located in Sherwood Park, Alberta. Founded by Douglas Hawke, a member of the Chipewyan Prairie First Nation, the distillery blends traditional methods with innovative techniques to craft premium spirits. They emphasize the use of organic and locally sourced ingredients, ensuring no additives, essences, preservatives, or artificial colors are present in their products.
ESP Salon Sales - Ref Gift Basket
$75

Starting bid

Valued at $175 ESP Salon Sales is a Canadian distributor specializing in professional salon products and equipment for the beauty industry. They also offer educational resources and training for beauty professionals.
ESP Salon Sales - Surface Gift Basket
$75

Starting bid

Valued at $175 ESP Salon Sales is a Canadian distributor of professional salon products, including the Surface Hair line—a brand committed to providing high-performance, environmentally sustainable hair care solutions. Surface Hair products are formulated with natural ingredients and are free from sulfates, parabens, and animal proteins, catering to various hair types and concerns.
AlumierMD - Gift Basket
$150

Starting bid

Valued at $300 AlumierMD is a medical-grade skincare brand that offers scientifically formulated products for various skin concerns, including acne, aging, hyperpigmentation, and rosacea. The company focuses on clean, professional skincare solutions that are sold exclusively through skincare professionals, such as dermatologists, plastic surgeons, and licensed estheticians.
Wella - Ultimate Repair Gift Basket
$50

Starting bid

Valued at $110 The Wella Ultimate Repair Gift Basket is a curated hair care set designed to repair and rejuvenate damaged hair effectively. The Wella Ultimate Repair Gift Basket is an excellent choice for those seeking to restore their hair's vitality and strength.
Bellami - Hot Tools
$225

Starting bid

Valued at $450 Bellami Hot Tools is a collection of professional-grade hair styling devices offered by Bellami Hair, designed to help users achieve salon-quality results at home. Each product is engineered with advanced technology to ensure optimal performance and hair health. The brand emphasizes quality and innovation, ensuring that each tool delivers reliable and efficient performance.
Lina and Rita - Elegant Indulgence Gift Basket #1
$100

Starting bid

Value of $250 Delight your senses with this exquisite gift basket, featuring a fine bottle of ALAMBRADO CABERNET SAUVIGNON—a rich and elegant wine with deep flavors of blackberries, plums, and subtle oak. Paired with a curated selection of gourmet treats and beautiful jewelry, this basket is a perfect blend of sophistication and indulgence.
Lina and Rita - Zingana Scentsy Gift Basket #2
$100

Starting bid

Value of $250 Indulge in the soothing embrace of fragrance with this exquisite Zingana Scentsy Gift Basket. Thoughtfully curated for those who appreciate elegance and relaxation, this basket features a delightful selection of premium Scentsy products, designed to fill any space with warmth and tranquility.
Lina and Rita - Pamper Yourself Gift Basket #3
$100

Starting bid

Value of $250 Indulge in the ultimate self-care experience with our Pamper Yourself Gift Basket, thoughtfully curated to bring relaxation, rejuvenation, and a touch of luxury to your day. This beautifully arranged basket is filled with soothing skincare essentials, aromatic bath treats, and elegant wellness items, all designed to nourish the body and uplift the soul.
Lina and Rita - Deluxe Bath and Beauty Gift Basket #4
$100

Starting bid

Valued at $250 Treat yourself or someone special to a luxurious spa-like experience with our Deluxe Bath & Beauty Gift Basket. This elegant collection is designed to refresh, rejuvenate, and pamper, featuring a carefully curated selection of premium skincare, soothing bath essentials, and indulgent beauty treats.
Lina and Rita - Reflexology Gift Basket #5
$100

Starting bid

Valued at $250 Step into a world of relaxation with our Reflexology Gift Basket, designed to soothe the body, calm the mind, and promote overall well-being. This thoughtfully curated set includes a selection of therapeutic essentials to enhance circulation, relieve tension, and encourage deep relaxation.
Lina and Rita - Silver Glitz Gift Basket #6
$100

Starting bid

Valued at $250 Dazzle your senses with our Silver Glitz Gift Basket, a luxurious combination of fine wine and stunning jewelry, perfect for celebrating life’s most special moments. This beautifully curated basket exudes elegance and sophistication, making it an unforgettable gift for someone who loves a touch of glamour.
Confetti Sweet - One Dozen Cookies every month for a year
$100

Starting bid

Valued at $250 Confetti Sweets is a locally owned bakery and gift boutique located in Sherwood Park. Renowned for its freshly baked cookies, custom cakes, cupcakes, and cookie mixes, the bakery offers a wide array of sweet treats, including signature cookies, luxe cookies, printed cookies, and personalized gift box sets.
Sherwood Chic Boutique Bundle
$200

Starting bid

Valued at $400 Indulge in the ultimate Sherwood Park shopping experience with this fabulous bundle! Enjoy $100 gift cards to three of the community’s most beloved boutiques — Fem Haven, Revolution Boutique, and K-Lee Boutique — each offering a unique selection of fashion, accessories, and must-have finds. To top it all off, you’ll walk away in style with a stunning pair of Tom Ford sunglasses, blending timeless elegance with modern flair.
Flex Chiropractic & Performance - Massage and 2 Hats
$50

Starting bid

Valued at $150 Flex Chiropractic & Performance is a Sherwood Park-based clinic dedicated to enhancing patients' quality of life through comprehensive chiropractic care and performance therapies. Their services cater to individuals of all ages, from infants to seniors, and include chiropractic adjustments, Active Release Technique (ART®), Graston Technique®, custom orthotics, and various massage therapies.
Werkhaus Spin & HIIT - One month Unlimited Classes
$75

Starting bid

Valued at $149 Werkhaus Spin & HIIT is a dynamic fitness studio located in Sherwood Park, Alberta, offering a variety of group fitness classes designed to cater to diverse fitness levels and preferences. Werkhaus emphasizes community, aiming to provide a supportive environment where individuals can connect while pursuing their fitness goals.
Local Bites & Sips – Sherwood Park Edition
$150

Starting bid

Valued at $300 Treat your tastebuds to a flavourful trio of local favourites! This delicious package includes: A $100 gift card to Caffrey’s in the Park – your go-to spot for pub classics and great vibes A $100 gift card to Blowers & Grafton – serving up East Coast comfort food with a lively twist A $100 gift card to Local Public Eatery – where elevated casual dining meets a laid-back, social atmosphere
Vitality Health Foods - Gift Basket
$75

Starting bid

Valued at $150 Vitality Health Foods Sherwood Park is a locally owned health food store offering a diverse selection of vitamins, essential oils, sports nutrition products, and items from local vendors. The store has expanded its offerings to include Stone & Willow, a pop-up shop featuring giftware and home decor.
Concrete Blonde - Hair for a Year
$1,800

Starting bid

Valued at $2,400 Concrete Blonde Hair & Body is an award-winning salon and spa located in Sherwood Park, dedicated to providing personalized beauty and wellness services. With a team of highly skilled professionals, Concrete Blonde Hair & Body aims to exceed client expectations by delivering exceptional service in a friendly and welcoming environment.
Concrete Blonde - Mani + Pedi for one year every month
$800

Starting bid

Valued at $1,680 Concrete Blonde Hair & Body offers a comprehensive range of manicure and pedicure services designed to pamper and rejuvenate your hands and feet. The spa's commitment to personalized service ensures that each client receives a tailored experience in a serene environment.
Concrete Blonde - Laser Hair Removal Package of 3
$500

Starting bid

Valued at $1,000 Concrete Blonde Hair & Body in Sherwood Park offers a range of aesthetic treatments, including laser hair removal. They utilize the GentleMax Pro Plus system, recognized as the gold standard in laser technology. They have introduced exclusive packages of three laser hair removal sessions, aiming to help clients achieve smooth, flawless skin.
Marchon - Victoria Beckham Sunglasses
$200

Starting bid

Valued at $500 Marchon Eyewear’s mission is to help people around the world see better, look better and feel better. As one of the world’s largest designers, manufacturers and distributors of quality eyewear and sun wear, Marchon Eyewear specializes in premium fashion, lifestyle and performance brands. The new Victoria Beckham eyewear collection mixes the brand’s signature styles, such as the classic aviator and navigator frames, with forward silhouettes, rich with elegance and attitude. The modern constructions combine smooth acetates and golden metallics enhanced with sophisticated details. Bold contours and subtle profiles are flawlessly designed to complement both glamorous and more understated looks.
Marchon - Longchamps Sunglasses
$125

Starting bid

Valued at $300 As one of the world’s largest designers, manufacturers and distributors of quality eyewear and sun wear, Marchon Eyewear specializes in premium fashion, lifestyle and performance brands. Longchamp was founded in 1946 by Jean Cassegrain and today it is the epitome for Parisian style and allure. The eyewear collection takes advantage of French heritage but it also winks at Le Pliage’s dynamism. It is the ideal choice for woman with a self-confident and feminine attitude.
Best Plumbing & Lighting - Ultimate Hockey Night Out
$400

Starting bid

Valued at $800 Get ready for an unforgettable evening of hockey and fine dining with this exclusive package! Enjoy the thrill of live NHL action with two tickets to the Edmonton Oilers vs. San Jose Sharks on Friday, April 11, where you’ll witness the excitement of elite hockey right from the stands. Before or after the game, indulge in a delicious dining experience with a $100 gift certificate to Parlour, one of Edmonton’s top spots for great food and atmosphere.
Daisy's Night Out
$50

Starting bid

Valued at $100 Enjoy an evening out at Daisy's Saloon! Package includes reserved seating for up to 5 friends, a welcome round of drinks, one signature pizza, a spin of the Daisy's Wheel of Fortune.
Cozy Camp & Chill Bundle
$50

Starting bid

Valued at $400 Get ready to camp in comfort and style with this thoughtfully curated outdoor adventure bundle! It includes a Rio Swinging Hammock Chair from Bartle & Gibson ($100), a plush picnic blanket courtesy of Councillor Robert Parks ($25), and two cozy sweatshirts—perfect for fireside lounging. Stay hands-free with a Lululemon belt bag, wrap up in a luxurious cashmere scarf, and enjoy the sun in style with two pairs of Ray-Ban sunglasses—blending iconic fashion with outdoor function.
$500 Photography Session with GoldFoxx Photography
$200

Starting bid

Valued at $500 Capture your moments in style with a professional photo session by GoldFoxx – a premier Edmonton-based photographer known for bold, creative, and authentic storytelling. Perfect for portraits, branding, couples, or special occasions, this session promises stunning images that last a lifetime.
JDK Group - Coleman TCD2 Single Stage Air Conditioner
$4,800

Starting bid

Valued at $6850 The Coleman® LX Series TCD2 13.4 SEER2 Single-stage Air Conditioner provides reliable operation that meets your needs and fits your budget. With robust compressor technology that's been proven in our extreme, accelerated-wear test facility, its compact cabinet fits advanced performance in less space. This package includes: * Central A/C indoor and outdoor unit * Lineset * Installation on one furnace for homes up to approximately 2800 sq ft or less. Please note that additional charges may apply for electrical work if the panel is full or if extra materials are required to meet specific electrical requirements.
A Safe Place - Bubbles, Bath and Breathe Gift Basket
$150

Starting bid

Valued at $400 Indulge in pure relaxation with the Bubbles, Bath & Breathe Gift Basket from The Body Shop — a soothing collection of bath essentials and refreshing scents designed to help you unwind and recharge. To elevate your self-care experience even further, this bundle also includes two stylish Lululemon belt bags and a sumptuous cashmere scarf — the perfect mix of comfort, luxury, and effortless style.
Canadian Made Liquor Gift Basket (donated Monyca Marquette)
$125

Starting bid

Valued at $300 Raise a glass to Canadian craftsmanship with this premium liquor basket featuring a selection of locally made spirits. A perfect blend of bold flavors and national pride!🍁 Perfect for: Celebrations, gifting, or enjoying a taste of Canada.
Strathcona County Community Comfort Basket
$200

Starting bid

A Thoughtful Collection from Your Local Leaders Total Value: $400 This one-of-a-kind gift basket is filled with thoughtful, cozy, and useful items — each generously donated by members of Strathcona County Council. It’s a beautiful showcase of community spirit and local pride! 🧺 Includes: Tea Box Set – Councillor Katie Berghofer Portable Charger – Mayor Rod Frank Ceramic Mug & Coffee Beans – Councillor Robert Parks Two Passport Holders – Councillor Lorne Harvey 1000-Piece Puzzle – Councillor Dave Anderson Plush Robe – Councillor Corey-Ann Hartwick Book Set with Matching Mugs – Councillor Glen Lawrence
Councillor Bill Tonita - Handcrafted Charcuterie & Wine Set
$75

Starting bid

Valued at $115 Elevate your next gathering with this beautifully handcrafted “Wood by Taylor” charcuterie board, made with care and craftsmanship. Paired with a bottle of red and a bottle of white wine, it’s the perfect combination for effortless entertaining or a cozy night in.
5 Hours of Tattoo Time with Kim – Concrete Blonde
$450

Starting bid

Valued at $875 Ready to turn your vision into ink? Enjoy 5 hours of professional tattoo time with talented artist Kim at Concrete Blonde Hair & Body. Known for her precision, creativity, and custom designs, Kim will work with you to create a meaningful, one-of-a-kind piece.
Niche Beauty Curated Luxe Basket
$150

Starting bid

Valued at $350 Indulge in a premium self-care experience with this beautifully curated basket from Niche Beauty. Filled with a selection of high-quality skincare, beauty, and wellness products, this luxurious collection is designed to leave you feeling pampered, refreshed, and radiant.
Pretty in Pink Pamper Basket (donated by valued CB client)
$100

Starting bid

Valued at $250 Treat yourself (or someone special) to the ultimate rosé-tinted escape with this Pretty in Pink gift basket! Brimming with pampering essentials and a refreshing bottle of rosé wine, this beautifully curated set is perfect for a cozy night in or a well-deserved self-care day.
Hansen Distillery Gift Basket
$100

Starting bid

Valued at $250 Savor the spirit of craftsmanship with this delicious gift basket from Hansen Distillery. Filled with premium, locally crafted delights, it’s the perfect treat for spirit lovers and those who appreciate a taste of something special.
Milwaukee M18 2-Tool Combo Kit (donated by Wolseley Canada)
$100

Starting bid

Valued at $200 Power up your toolbox with this high-performance Milwaukee M18 18V Lithium-Ion Cordless Hammer Drill/Impact Driver Combo Kit. This best-selling set includes two powerful tools, two 1.5Ah batteries, a charger, and a convenient carrying case—perfect for everything from weekend projects to serious DIY tasks.
Two Haircuts by Bella – Concrete Blonde
$75

Starting bid

Valued at $250 Refresh your look with two professional haircuts by the talented Bella DeNardis at Concrete Blonde. Known for her modern style, precision cuts, and personalized approach, Bella will have you feeling confident and looking fabulous.
Chop Shop Physiques – 3-Month Membership
$125

Starting bid

Valued at $300 Jumpstart your fitness journey with a 3-month membership to Chop Shop Physiques, Sherwood Park’s premier destination for strength, conditioning, and community-focused workouts. This package also includes a Chop Shop hoodie, so you can sweat in style.
HP Chromebook (donated by A Safe Place)
$150

Starting bid

Valued at $320 Stay connected and productive with this HP Chromebook, generously donated by A Safe Place. Lightweight, fast, and perfect for everyday use — whether it’s for school, work, or browsing on the go. Perfect for: Students, remote work, or anyone needing a reliable and user-friendly device.
Chic Essential Trio
$100

Starting bid

Valued at $250 Step out in style with this chic and timeless bundle, featuring a gorgeous crossbody bag from Maraki Shoes — known for their craftsmanship and eye for fashion. Paired with Tom Ford sunglasses and a luxurious cashmere scarf, this set is the perfect blend of elegance, edge, and everyday versatility.
Tea & Treats Delight Basket – L’OCA Quality Market
$30

Starting bid

Valued at $60 Slow down and savor the moment with this Tea & Treats Delight Basket from L’OCA Quality Market in Sherwood Park. Thoughtfully curated with premium teas and artisanal goodies, it’s the perfect blend of comfort and indulgence.
Sherwood Park Local Love Basket – Donated by The Makers Keep
$50

Starting bid

Valued at $100 Celebrate community and craftsmanship with this beautifully curated basket of goods from local Sherwood Park vendors, thoughtfully assembled by The Makers Keep. Featuring handmade, high-quality products from talented local artisans, this basket is a true showcase of small business charm and creativity.
Hublot Timepiece – Donated by an Anonymous Donor
$200

Starting bid

Valued at $400 Make a bold statement with this this exceptional beautiful replica that captures the essence of the high-end design of the luxurious Hublot watch, known for its innovative design, precision craftsmanship, and iconic style. Whether you’re a collector or a first-time luxury watch owner, this piece is a timeless addition to any wardrobe.
Breitling Timepiece – Donated by an Anonymous Donor
$225

Starting bid

Valued at $450 Elevate your style with this exceptional beautiful replica that captures the essence of the high-end design of the Breitling watch, a symbol of Swiss precision, innovation, and timeless luxury. Designed for those who appreciate both craftsmanship and performance, this watch is as functional as it is striking.
Sebastian Dark Oil Luxury Haircare Set
$75

Starting bid

Valued at $175 Indulge in salon-quality haircare with this Sebastian Dark Oil Gift Basket, featuring a full set of premium products designed to smooth, hydrate, and add luminous shine. Complete with shampoo, conditioner, styling oil, hairspray, and a high-quality Kaze detangling brush, this set delivers weightless nourishment and stunning softness.
Equine Therapy Session – StarStruck Horsemanship
$50

Starting bid

Valued at $100 Discover the healing power of horses with a transformative Equine Therapy session at StarStruck Horsemanship. This unique experience fosters emotional growth, confidence, and connection through guided interaction with horses in a safe and supportive environment.
Margarita Time Gift Basket (donated by valued CB Client)
$125

Starting bid

Valued at $250 Bring the fiesta home with this cheerful Margarita Basket, complete with everything you need to mix up good times! Featuring a bottle of Sauza tequila, a ceramic “Margarita” pitcher, two bold green “Spiked” mugs, and a cute “Salt” dish — all beautifully arranged in a rustic woven basket.
Ultimate BBQ Basket (donated by valued CB Client)
$100

Starting bid

Valued at $185 Fire up the grill with this BBQ lover’s dream basket, packed with essentials for the ultimate outdoor cookout. Includes Nortrux-branded hot sauces and seasonings, a collapsible camp chair, grilling tools, local craft beverages, and more — all curated to elevate your next backyard feast or camping trip.
Caramel & Cozy Bundle – Caramel by Cali
$50

Starting bid

Valued at $100 Indulge your sweet side with this decadent gift bundle from Caramel by Cali! Featuring a selection of handcrafted, small-batch caramels that melt in your mouth — plus a signature Cali hoodie for that perfect cozy vibe.
Platform Drop In 5 Pack | Sherwood Park
$70

Starting bid

Valued at $140 The True Movement Method® is a three-dimensional movement system that uniquely incorporates stability, mobility, and strength into one workout. By creating length and space in the body, we can increase the client’s range of motion, which results in less wear and tear on the body overall. We work with both the general population and athletes to restore posture, increase mobility, and enhance performance.
Bella Maas Boutique Gift & Jewelry Set
$75

Starting bid

Valued at $150 Treat yourself or someone special to a little luxury with this $100 gift certificate to Bella Maas Boutique, known for its curated fashion, accessories, and local flair. This gift set also includes a delicate and elegant bracelet, the perfect finishing touch to elevate any outfit.
Long Shotz Golf – 5 One-Hour Simulator Passes
$100

Starting bid

Valued at $210 Perfect your swing and enjoy some indoor fun with five (5) one-hour simulator passes to Long Shotz Golf! Whether you're a seasoned golfer or just looking to have a great time with friends, these passes offer a high-tech, weather-proof way to hit the links all year round.
Festool Systainer – Donated by Windsor Plywood
$75

Starting bid

Valued at $149 Keep your tools organized and protected with this Festool Systainer, generously donated by Windsor Plywood. Known for its durability, smart design, and stackable convenience, this storage solution is a must-have for any DIYer or professional tradesperson.
Nespresso Vertuo Pop – Donated by Canadian Tire (Ordze Ave)
$85

Starting bid

Valued at $170 Brew barista-quality coffee at home with the stylish and compact Nespresso Vertuo Pop, generously donated by Canadian Tire – Ordze Avenue. This modern machine delivers rich espresso and coffee with just the push of a button, using Nespresso’s innovative brewing technology.
Wood Pizza Tray / Charcuterie Board (Windsor Plywood)
$75

Starting bid

Valued at $149 Serve in style with this beautiful handcrafted wood pizza tray/charcuterie board, generously donated by Windsor Plywood. Made from quality wood with a smooth, natural finish, it’s perfect for hosting, gifting, or elevating your next cozy night in.

