Southeast Georgian Bay Chamber of Commerce & Tourism

Southeast Georgian Bay Chamber of Commerce & Tourism

Southeast Georgian Bay Chamber of Commerce & Tourism's Silent Auction

Pick-up location

Your item will be available for pick-up at the SEGBAY Chamber of Commerce office (45 Lone Pine Rd, Port Severn, ON.) on Wednesday, August 28th from 9am-5pm and on Thursday, August 29th from 9am-5pm. If you are unable to pick up your item during these times, please contact Fred Wareing (416-371-0200).

Foursome at Cobble Beach item
Foursome at Cobble Beach
$350

Starting bid

Valid for any time available Monday to Thursday for four golfers. Includes shared powercarts. Expires June 30, 2025. Donated by Cobble Beach Golf Links. $876.00 Value.
Roadie 24 Yeti Cooler item
Roadie 24 Yeti Cooler
$140

Starting bid

Made for the road and ready to go - the Roadie 24 Hard Cooler packs more while taking us less space. It's built tall to accommodate critical bottles of wine and slim enough to squeeze behind the driver's or passenger's seat of a car. Fits 33 cans/12 kg ice. Colour is tan as shown. Donated by Factory Recreation. $350.00 Value.
4 Passes to Tangle Creek item
4 Passes to Tangle Creek
$180

Starting bid

4 Passes for Anytime Green Fees with Cart at Tangle Creek Golf & Country Club. Donated by Tangle Creek Golf & Country Club. $460.00 Value.
Ultimate Taste Collection item
Ultimate Taste Collection
$30

Starting bid

A great way to experience 12 different flavours of oil and balsamic and also receive a 200ml fresh premium Extra Virgin Olive Oil. Includes: 6-60ml popular flavoured premium olive oils, 6-60ml popular flavoured balsamic vinegars, 1-200ml premium extra virgin olive oil, and an information package on simple uses, vinaigrettes, marinades and recipes! Donated by Olive Oil Co. $80.00 Value.
Twosome at Oak Bay item
Twosome at Oak Bay
$105

Starting bid

2 green fees and shared powercart to be used anytime Monday to Thursday and after 12pm Friday to Sunday and Holidays. Expires July 27, 2025. Donated by Oak Bay Golf Club Inc. $260.00 Value.
OGIO Fuse 4-way Stand Golf Bag item
OGIO Fuse 4-way Stand Golf Bag
$125

Starting bid

The Callaway OGIO Fuse 4-way Stand Bag is a light weight, fun carry option for the course. Full length divider top for traditional organization of your woods and your irons and putter. 6 front facing pockets including a Rapid Access Snap Ball Pocket, and a Rapid Access Snap fleece lined valuables pocket, and water bottle pocket with drainage port. Red/Black colour. $315.00 Value.
$1,500 in Radio Advertising item
$1,500 in Radio Advertising
$600

Starting bid

Get your message out to the masses! This certificate entitles you to $1,500 of radio advertising on Pure Country Radio 106. Cannot be used towards existing advertising campaign. Must be used by April 30th, 2025. Donated by Bell Media. $1,500.00 Value.
Twosome at Seguin Valley item
Twosome at Seguin Valley
$90

Starting bid

Valid for two players for play Sunday to Thursday anytime. Shared powercart included. Expires July 11, 2025. Donated by Seguin Valley Golf Club Inc. $230.00 Value.
Henckel 14-Piece Knife Block Set item
Henckel 14-Piece Knife Block Set
$150

Starting bid

Henckels Self-Sharpening Statement Knife Block features an assortment of sleek, razor-sharp knives that boast superior craftsmanship and exquisite style for effortless cutting. Tailor-made for Henckels Statement knives, these blocks help you maintain the superior sharpness of their fine edge, precision-honed blades. Set includes: 3.5" Paring Knife, 5" Serrated Utility Knife, 5" Prep Knife, 8" Bread Knife, 7" Santoku, 8" Chef Knife, 4.5" Steak Knife (QTY: 6), Shears, Sharpening Module Knife Block. Donated by Canada Compounds (Mike Wallace). $445.00 Value.
Foursome at Settlers' Ghost item
Foursome at Settlers' Ghost
$130

Starting bid

4 Passes for 18 holes of Golf at Settlers' Ghost Golf Club. Cart fees included. Valid for any available tee time, 7 days a week. Expires October 31, 2024. Cannot be combined with any other offer, discount or promotion. Donated by Settlers' Ghost Golf Club. $330.00 Value.
$500 Credit for Promotional Product/Apparel item
$500 Credit for Promotional Product/Apparel
$200

Starting bid

Receive a $500 credit for branded apparel or promotional product from Fully Promoted Barrie! Donated by Fully Promoted. $500.00 Value.
Everything Maple Gift Basket item
Everything Maple Gift Basket
$25

Starting bid

A gift basket from Everything Maple including: 250ml bottle of Maple Syrup, 'Add a Little Love' Maple Roasted Garlic & Parmesan Dressing, Maple Horseradish Sauce, Maple Red Pepper Jelly, Maple Hickory BBQ Sauce, and Maple Teas & Hot Chocolates. Donated by Everything Maple. $55.00 Value.
$200 Gift Card to Lilly's Italian Eatery item
$200 Gift Card to Lilly's Italian Eatery
$80

Starting bid

Enjoy a night out at Lilly's Italian Eatery in Midland with a $200 gift card! Donated by Martin Marshall. $200.00 Value.
Ladies FootJoy SuperLites Golf Shoes (Size 6) item
Ladies FootJoy SuperLites Golf Shoes (Size 6)
$50

Starting bid

Footjoy SuperLites Women's Golf Shoes. Designed to provide versatility and comfort on and off the course for all lady golfers. Features spikes. Size womens 6. $120.00 Value.
Portable Digital Slow Cooker item
Portable Digital Slow Cooker
$40

Starting bid

A Black+Decker 7 Quart Programmable Slow Cooker with Digital Timer, and Portable with Locking Lid. Make a hot meal for the whole family and have plenty of delicious leftovers with room for over 8 servings in the 7 quart crock. Locking wires and the locking system lets you take your favorite food to potlucks and tailgates. Plus it stays out of the way when cooking at home. $100.00 Value.
Cobra Sport Stand Golf Bag item
Cobra Sport Stand Golf Bag
$100

Starting bid

Cobra Sport Stand Bag. Features 6 pockets, a 5-way top, integrated stand design, and insulated beverage pocket. Yellow/black colour. $250.00 Value.
Kitchen Gift Basket item
Kitchen Gift Basket
$80

Starting bid

Take home an amazing kitchen gift basket that includes serving plates, 2 aprons, 2 sets of oven mitts, 4 tea towels, cutting boards, a wooden charcuterie board and so much more, all packed into a beautiful wooden bowl! Donated by The Brick. $200.00 Value.
Foursome at Brooklea & Team Hats item
Foursome at Brooklea & Team Hats
$130

Starting bid

Valid for 18 holes of golf for 4 at Brooklea Golf & Country Club with power carts. Also includes a black BMR Pro x Milwaukee snapback hat for each team member (4)! Donated by BMR Pro Elmvale. $400.00 Value.
Underpar Rangefinder item
Underpar Rangefinder
$140

Starting bid

The Underpar Rangefinder features 600M Metre Range, 6X HD Telescope Magnification, 2 Scan Modes - Tournament Mode (straight line distance) or Training Mode (includes slope to get an even more accurate reading), and USB Charging - Built in 1000MAH Lithium Battery. Donated by John Griffiths. $350.00 Value.
Harbour House Gift Certificate & Nautilus Marina Merch item
Harbour House Gift Certificate & Nautilus Marina Merch
$40

Starting bid

Included in this package is a $75 gift certificate to Harbour House Georgian Bay, a Nautilus Marina Cooler Bag and Nautilus Marina lanyard. Donated by Nautilus Marina. $100.00 Value.
DEWALT 5-in-1 Electric Multi-Tacker and Brad Nailer item
DEWALT 5-in-1 Electric Multi-Tacker and Brad Nailer
$40

Starting bid

The DEWALT Electric Multi-Tacker loads a variety of staples and brads from heavy duty, narrow, cable, 18-Gauge brads and 18-Gauge headless brads. Due to the variety of staples and brads that the Electric Multi-Tacker is compatible with, there are numerous applications for this tool such as installing carpet, installing sheets of insulation and attaching lightweight trim using the brads, to name a few. This tacker is bottom-loading and makes loading user-friendly. $100.00 Value.
Copper Windchimes item
Copper Windchimes
$40

Starting bid

This chime is the perfect size for a small patio or balcony. Every Wind River chime is hand tuned and assembled to provide harmonies to a specific scale. Aluminum makes these wind chimes lightweight and weather resistant. Donated by the Port Severn General Store. $100.00 Value.
Ladies Adidas Climacool Ballerina Golf Shoes (Size 5) item
Ladies Adidas Climacool Ballerina Golf Shoes (Size 5)
$40

Starting bid

Enjoy your day on the course with these light weight flexible shoes. Ultra-light athletic construction. Stylish ballerina-inspired ClimaCool mesh upper construction with reinforcement zones for lightweight stability through the swing. Size womens 5. $100.00 Value.
Founders Club Golf Bag item
Founders Club Golf Bag
$90

Starting bid

Founders Club Golf Stand Bag with anti-club Rattling technology with 14 moulded spots to lock your shafts in place you will no longer have clubs rattling and banging together while you walk. 6 zippered pockets plus 1 accessible drink sleeve help you keep organized on the course. Blue/black colour. $225.00 Value.
Foursome at Brooklea item
Foursome at Brooklea
$120

Starting bid

Valid for 18 holes of golf for 4 at Brooklea Golf & Country Club with power carts. Valid anytime 7 days a week. Expires October 15, 2025. Donated by Brooklea Golf & Country Club. $300.00 Value.
Bud Light Cooler item
Bud Light Cooler
$80

Starting bid

This Bud Light cooler is an amazing addition to your summer plans. Features secure front latch and bottle opener. Donated by Labatt's Brewery. $250.00 Value.
Taylormade Select Plus Stand Bag item
Taylormade Select Plus Stand Bag
$90

Starting bid

The TaylorMade Select Plus Stand Bag features a 7-way top with a front integrated grab handle and 2 grab handles on the side covered with colour-coordinated air mesh cushioned fabric, with full length dividers. The lightweight stand system provides added stability while you are playing your round of golf. Bag also features Michelob Ultra logo on pocket. Black/grey colour. Donated by Labatt's Brewery. $230.00 Value.
Foursome at Lora Bay item
Foursome at Lora Bay
$250

Starting bid

This certificate includes a foursome with carts and is valid once, anytime for the 2024-25 golf season at Lora Bay Golf Club. Certificate has no cash value nor can it be reduced to multiple groups. Donated by Lora Bay Golf Club. $635.00 Value.
Bone-ster Mechanic Creeper item
Bone-ster Mechanic Creeper
$110

Starting bid

The Bone-ster™ is the lighter, more compact sibling of the original Bone™ creeper that revolutionized working under a car. The patented “dog bone" shape that cradles the user between the wheels, about 1 ¼" above the ground, making it the lowest on the market! It is a proven design that is more durable, more comfortable, less likely to tip over and easier to work on than any other creeper on the market. Donated by Coldwater Auto Parts (Laura Simpson). $280.00 Value.
Galanz Retro Compact Refrigerator item
Galanz Retro Compact Refrigerator
$100

Starting bid

Take home the Galanz Retro compact single door refrigerator. Features retro red design, its energy-saving, and has adjustable temperature. Product Model GLR33MRDR10. Donated by Boston Pizza Midland (Andy Stafen). $270.00 Value.
Herbalife Gift Package item
Herbalife Gift Package
$120

Starting bid

Herbalife - live your best life - gift package includes 3-day trial pack, simply probiotic, lemon herbal tea concentrate, SKIN collagen beauty booster, High Protein Iced Coffee, 4 protein bites, 2 bags of protein chips, 2 protein bars, portable water carrier, skipping rope and measuring spoon. Donated by Jill St. Amant. $318.00 Value.
Outdoor Adventure Bundle item
Outdoor Adventure Bundle
$90

Starting bid

Included in this outdoor adventure bundle is a Storm Tech blanket, a Sand Cloud beach towel, an Evora Mug, and a Georgian Bay sweatshirt (size large). Donated by Honey Harbour Boat Club. $225.00 Value.
Set of 2 Muskoka Chair Glasses item
Set of 2 Muskoka Chair Glasses
$10

Starting bid

Take home a set of 2 beautiful etched glasses featuring Muskoka chairs. Donated by the Crafty Cricket. $18.00 Value.
Set of 2 Windswept Pines Glasses item
Set of 2 Windswept Pines Glasses
$10

Starting bid

Take home a set of 2 beautiful etched glasses featuring Windswept White Pine trees. Donated by the Crafty Cricket. $18.00 Value.
Fleece Zip Up & Hat item
Fleece Zip Up & Hat
$40

Starting bid

This cozy bundle features a red fleece zip up sweater (size large) and a snapback hat from Baxter Severn ATV Trail Riders. Donated by Baxter Severn ATV Club. $100.00 Value.

