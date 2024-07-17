Southeast Georgian Bay Chamber of Commerce & Tourism's Silent Auction

Hosted by
About this event
Your item will be available for pick-up at the SEGBAY Chamber of Commerce office (45 Lone Pine Rd, Port Severn, ON.) on Wednesday, August 28th from 9am-5pm and on Thursday, August 29th from 9am-5pm. If you are unable to pick up your item during these times, please contact Fred Wareing (416-371-0200).
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!