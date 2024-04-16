Skills Training Clinic [Summer 24']

Our 5 week long Intermediate/Advanced Skills Training Clinic starts on July 12th
Our 5 week long Intermediate/Advanced Skills Training Clinic starts on July 12th
Skills Training Clinic Plus (Intermediate/Advanced)
$400
(Intermediate/Advanced Skills Training Clinic + Summer Camp) = $25 OFF
Our 5 week long Intermediate/Advanced Skills Training Clinic starts on July 12th
Our Summer Camp Begins July 29th - August 1st from 9-3pm and August 2nd from 9-12pm. This program is for ages 12-18
(Intermediate/Advanced Skills Training Clinic + Summer Camp) = $25 OFF
Our 5 week long Intermediate/Advanced Skills Training Clinic starts on July 12th
Our Summer Camp Begins July 29th - August 1st from 9-3pm and August 2nd from 9-12pm. This program is for ages 12-18
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!