نمایش کمدی اجتماعی کَرمولَک





کَرمولک ها پس از ۷ اجرای موفق و استقبال چشمگیر تماشاگران در شهرهای مونترال، اتاوا و تورنتو، به کلگری پرواز میکنند





برداشتی آزاد از نمایشنامه کرگدن نوشته اوژن یونسکو‌





نویسنده و کارگردان: مازیار شاهچراغی

تهیه کننده: حسام سبحانی









:مکان اجرا

Engineered Air Theatre (Art Commons)



234-9 Ave SE, Calgary, AB T2G 5C4





:زمان اجرا

جمعه ۱۲ آوریل ساعت ۱۹