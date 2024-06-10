Sales closed

One Aim Conquer Cancer Silent Auction - LIVE EVENT PORTION!

RIDE BIKES & SERVICE SENA BLUETOOTH HELMET item
RIDE BIKES & SERVICE SENA BLUETOOTH HELMET
$150

Starting bid

RIDE BIKES & SERVICE SENA BLUETOOTH HELMET Donated by Shawn Traxler of Ride Bikes and Service and Mike Stein of Amego Electric Vehicles Retail Value $329 / Minimum bid $150
ART GIFT FROM JILL WEATHERHEAD'S GRANDKIDS item
ART GIFT FROM JILL WEATHERHEAD'S GRANDKIDS
$25

Starting bid

Their father Eric is a survivor of Acute Lymphoblastic Leukemia and the reason I started riding in 2014 (to mark his 10 year post chemo). He is cancer free today! Value: Priceless. They wanted to create something to help fund raising for their Nana and something that would cheer up the home of the person who bought the picture. Minimum Bid $25
THULE APEX XT BIKE RACK item
THULE APEX XT BIKE RACK
Free

Starting bid

Retail value: $500 / NO minimum bid Donated by Hal Koop via Darryl Brown. Premium hanging hitch bike rack providing superior bike protection and multiple size options to fit the needs of two people or an entire family. Bikes are safe and secure during transport. https://www.thule.com/en-ca/bike-rack/hitch-bike-racks/thule-apex-xt-2-_-9024xt
RIDE BIKES & SERVICE MAJOR TUNE-UP item
RIDE BIKES & SERVICE MAJOR TUNE-UP
$75

Starting bid

Shawn Traxler is one of the mechanics who helps riders out during the Enbridge Tour of Alberta For Cancer. He KNOWS your bike. 😁 Retail value $184.00 / Minimum bid: $75.00
ONE-ON-ONE MOUNT ROYAL UNIVERSITY PERSONAL TRAINING PKG item
ONE-ON-ONE MOUNT ROYAL UNIVERSITY PERSONAL TRAINING PKG
$250

Starting bid

ONE on ONE Personal training. Retail value $441.95 / Minimum bid: $250 (includes items in photo)
TWO-ON-ONE MOUNT ROYAL UNIVERSITY PERSONAL TRAINING PKG item
TWO-ON-ONE MOUNT ROYAL UNIVERSITY PERSONAL TRAINING PKG
$300

Starting bid

TWO on ONE training. Retail Value $597.95 / Minimum bid $300.00 (includes items in photo)
FOUR-ON-ONE MOUNT ROYAL UNIVERSITY PERSONAL TRAINING PKG item
FOUR-ON-ONE MOUNT ROYAL UNIVERSITY PERSONAL TRAINING PKG
$400

Starting bid

4 on 1 training. Retail value $749.95 / Minimum bid $400. (includes items in photo)
GOLF FOR 3 AT THE GLENCOE GOLF & COUNTRY CLUB (INCL CART) item
GOLF FOR 3 AT THE GLENCOE GOLF & COUNTRY CLUB (INCL CART)
$350

Starting bid

Courtesy of One Aim Sponsor Mortgage 360. A retail value of $550 / Minimum bid $350
LADY MACDONALD THREE SISTERS SUITE item
LADY MACDONALD THREE SISTERS SUITE
$180

Starting bid

LADY MACDONALD THREE SISTERS SUITE Donated by Jenny Wong (1 Night, $355-$555) 1 Deluxe King Bedroom Premiere Suite - 2nd Floor Turret Unique Feature: Full Panoramic View of the Three Sisters Mountain Range Our premier suite faces a panoramic view of the room’s namesake mountain, Three Sisters.
RAPUNZEL'S SALON AND SPA GIFT BASKET WITH 1 HR MASSAGE item
RAPUNZEL'S SALON AND SPA GIFT BASKET WITH 1 HR MASSAGE
$175

Starting bid

How good would this be after a long day riding?! From Canmore's Rapunzel's Salon and Spa Gift Basket with 1 hr Massage $350
ANIAN TWILL OVERSHIRT item
ANIAN TWILL OVERSHIRT
$25

Starting bid

Retail Value: $188 Twill has been used for centuries to produce sturdy fabrics, and from work shirts to your favourite denim, you’ll still find its diagonal weave standing up to wear and tear all over the world. Our hearty Twill Overshirt is a bit different, however—figuring you shouldn’t have to trade comfort for strength, we make it from supple, smooth-wearing post-consumer recycled cotton that combines steadfast warmth and durability with the combed softness of flannel.
DRUNKEN LOBSTER OYSTER BAR - $100 GIFT CERTIFICATE item
DRUNKEN LOBSTER OYSTER BAR - $100 GIFT CERTIFICATE
$5

Starting bid

DRUNKEN LOBSTER OYSTER BAR - $100 GIFT CERTIFICATE https://thedrunkenlobsteroysterbar.com/
HAIR DRYER IQ2 PERFETTO item
HAIR DRYER IQ2 PERFETTO
$50

Starting bid

Retail Value: $595 Donated by Vermello hair The new iQ2 is as light as a smartphone combines extreme lightness with power and elite performance. https://www.gamaprofessional.com/en/prodotto/hair-dryer-iq2-perfetto/
BOHDI SPA WELLNESS CERTIFICATE item
BOHDI SPA WELLNESS CERTIFICATE
$150

Starting bid

BOHDI SPA WELLNESS CANMORE GIFT CERTIFICATE Retail Value: $299 Have it all with the Bodhi Signature Spa package, bringing together all our client favorites into one beautiful, nourishing experience! ​ Settle in by the fireplace and enjoy a selection of locally blended teas, before soaking up mountain views in our outdoor hot tubs. Reinvigorate  your senses in the Eucalyptus Steam Room before heading inside to begin.
MONAT TOTE BAG WITH MONAT PRODUCTS item
MONAT TOTE BAG WITH MONAT PRODUCTS
$65

Starting bid

MONAT TOTE BAG WITH DETACHABLE SHOULDER BAG (12 X 17-ISH) MONAT PRODUCTS:  IR CLINICAL THICKENING SHAMPOO AND CONDITIONER BENEFITS •    Increases hair fiber thickness •    Reduces hair fall by 84% •    Strengthens hair to prevent damage from brushing and combing •    Vegan, animal-friendly formula   •    Clinically and dermatologically tested   Minimum bid: $65 http://jillweatherhead.mymonat.com
ESPY EXPERIENCE DATE NIGHT EXPERIENCE item
ESPY EXPERIENCE DATE NIGHT EXPERIENCE
$175

Starting bid

Retail value: $350 / Minimum Bid $175 A styling session at Espy Experience in Inglewood A $250 Espy Experience Gift Card A Reservation Booked For You At One Of Calgary's Top Restaurants A Bottle of Wine
OSPREY SAMU 2 HYDRATION PACK item
OSPREY SAMU 2 HYDRATION PACK
$10

Starting bid

OSPREY SAMU 2 HYDRATION PACK Good for Water or Bear Spray! Retail: $75
AVEDA PACKAGE OF BENEFICIAL OILS item
AVEDA PACKAGE OF BENEFICIAL OILS
$95

Starting bid

Donated by Rapunzel's Salon in Canmore Aveda Composition Oil Professional size with Lavender set - Retail Value $165 Cooling Balancing oil - Retail Value $58 Retail value $223 / Minimum bid $95
GOLF PACKAGE DONATED BY WESTCOR CONSTRUCTION item
GOLF PACKAGE DONATED BY WESTCOR CONSTRUCTION
$75

Starting bid

GOLF PACKAGE DONATED BY WESTCOR CONSTRUCTION (LARISSA MURPHY) $150.00 value / Minimum bid $75.00
4296 BY CHEF BLAKE FANN item
4296 BY CHEF BLAKE FANN
$25

Starting bid

4296 BY CHEF BLAKE FANN, in Canmore. $100 Gift Certificate https://www.fourtwoninesix.ca/
CRYSTAL NECKLACE BY LILIENS CREATIONS item
CRYSTAL NECKLACE BY LILIENS CREATIONS
$25

Starting bid

CRYSTAL NECKLACE BY LILIENS CREATIONS LAVA BEADS FOR ESSENTIAL OILS Donated by Jill Weatherhead. Minimum Bid: $25
ACRYLIC PAINTING BY JIN CHUNG item
ACRYLIC PAINTING BY JIN CHUNG
$250

Starting bid

ACRYLIC PAINTING BY JIN CHUNG Description of the artist is in the photo. Minimum bid $250.
3 HOURS FOR FOUR IN THE GLENCOE GOLF SIMULATOR item
3 HOURS FOR FOUR IN THE GLENCOE GOLF SIMULATOR
$50

Starting bid

3 HOURS FOR FOUR IN THE GLENCOE CLUBS FORESIGHT GOLF SIMULATOR Includes A Jug Of Beer & Nachos Provided by One Aim Sponsor Mortgage 360
WILD ORCHID BISTRO & SUSHI LOUNGE item
WILD ORCHID BISTRO & SUSHI LOUNGE
$5

Starting bid

WILD ORCHID BISTRO & SUSHI LOUNGE ($50 Gift Card)
SKI/SNOWBOARD PACKAGE item
SKI/SNOWBOARD PACKAGE
$100

Starting bid

SALOMON SKI HELMET SIZE MEDIUM Retail value $150 OAKLEY A FRAME  SKI GOGGLE WITH PRIZM LENS Retail value $150.00 Package Minimum bid: $100
VARIOUS ENDURANCE PRODUCTS by (ILO ENDURANCE) item
VARIOUS ENDURANCE PRODUCTS by (ILO ENDURANCE)
$40

Starting bid

Retail Value: $75.00 value / Minimum bid $40.00 Donated by Kate Delaney.
OPORTO PORCELAIN DINNERWARE SET item
OPORTO PORCELAIN DINNERWARE SET
$50

Starting bid

16 piece Porcelain Dinnerware Set and 6 Porcelain bowl set. Retail value $150 / Minimum bid $50.00
WILOW FLOWER COMPANY, CANMORE item
WILOW FLOWER COMPANY, CANMORE
$20

Starting bid

$100 Gift Certificate https://www.willowflowercompany.ca
MONAT'S MORE THAN A FOOT SCRUB item
MONAT'S MORE THAN A FOOT SCRUB
$30

Starting bid

Donated by Jill Weatherhead. We riders need to care for our feet right? More than a Foot Scrub Carrying case Scrub brush Mnimum bid: $30 http://jillweatherhead.mymonat.com
Riderless Bike Painting item
Riderless Bike Painting
$35

Starting bid

ABSTRACT PAINTING BY LEANNA OLSON Value $100 / Minimum bid $35
EVERYTHING FOR BABY item
EVERYTHING FOR BABY
$60

Starting bid

Donated by Doris Frankfurt. Value $135 / Minimum Bid 60
THE GEORGE TRADITIONAL HOUSE IN OKOTOKS item
THE GEORGE TRADITIONAL HOUSE IN OKOTOKS
$50

Starting bid

Donated by owner of The George John Nicastro, via One Aimer Janice Bush. Value $100 / Minimum Bid $50

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!