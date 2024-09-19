Pilates Introductory Package

Pick-up location

River District Crossing, Vancouver, BC, Canada

Pilates Introductory Package item
Pilates Introductory Package
$100

Starting bid

Full Value: $260. Introductory package for Pilates Process Vancouver. Choose from either 1). 3 private sessions (for more tailor-fit one on one attention) or 2). 1 private session (to get you oriented) and 5 group equipment classes.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!