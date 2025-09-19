Fondation de la recherche pédiatrique

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About this event

13th Sherbrooke Wine Auction

2500 Bd de l'Université

Sherbrooke, QC J1K 0A5, Canada

Individual Ticket
$375

Each ticket is equivalent to one seat at the 13th Sherbrooke Wine Auction

BRONZE Vine
$5,000

Includes 10 guests and visibility (https://www.encandesvinsdesherbrooke.com/devenez-partenaires)

SILVER Vine
$7,500

Includes 10 guests and visibility (https://www.encandesvinsdesherbrooke.com/devenez-partenaires)

GOLD Vine
$10,000

Includes 10 guests and visibility (https://www.encandesvinsdesherbrooke.com/devenez-partenaires)

Commanditaire et présentateur du repas
$15,000

Inclut 10 invités et visibilité
Reçu de 8 000 $

Co-présentateur du grand tirage
$25,000

Présentez le grand tirage aux côtés de la Fondation d'Air Canada

Inclut 10 invités et visibilité
Reçu de 15 000 $

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