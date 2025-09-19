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Each ticket is equivalent to one seat at the 13th Sherbrooke Wine Auction
Includes 10 guests and visibility (https://www.encandesvinsdesherbrooke.com/devenez-partenaires)
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Inclut 10 invités et visibilité
Reçu de 8 000 $
Présentez le grand tirage aux côtés de la Fondation d'Air Canada
Inclut 10 invités et visibilité
Reçu de 15 000 $
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