BCMA Childcare Centre Online Registration form

Barefoot Activity Center

Child's registration and application fee
$400
Application fee: $150 + Registration fee: $250
Child's registration and application fee - Waiting list
$400
Application fee: $150 + Registration fee: $250
Add a donation for BC Muslim Association - Operation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!