ANH Spiritual Services

Divination item
Divination
CA$225
Lectures des énergies de la Terre Un prêtre expérimenté se connectera aux énergies de la Terre pour trouver des solutions et apporter un équilibre à votre vie sur le plan physique, énergétique et spirituel. ---- Earth Energy Readings An experienced priest will connect to the Earth's energies to find solutions and bring balance to your life physically, energetically and spiritually.
Consultation item
Consultation
CA$175
Consultations santé Les consultations santé sont des examens non invasifs qui s'appuient sur des siècles de connaissances curatives. Recevez des conseils sur votre santé. --- Health Consultations Health Consultations are non-invasive examinations and are rooted in centuries of healing knowledge. Receive health guidance to address your health.
Coaching item
Coaching
CA$125
Coaching de vie et de santé Planifiez une séance virtuelle de coaching en matière de santé et de mode de vie et recevez des recommandations en matière de santé et de bien-être afin d'adapter votre vie à l'environnement. --- Health & Life Coaching Schedule a Virtual Health and Lifestyle Coaching Session and receive health and wellness recommendations to indigenize your life.

