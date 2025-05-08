18e - Tournoi de Golf de la Fondation CDH - Mardi le 9 SEPTEMBRE 2025

Pour encourager les interactions sociales entre les participants. Tout au long de chaque cours, les participants participent à des activités récréatives préparées telles que des arts et de l’artisanat, de la pâtisserie, des soirées à thème et plus encore. Les clients suivent pas à pas les activités, guidés par l’animateur. Tous les documents sont envoyés aux participants avant le début de la session. Ce programme encourage l’autonomie et les interactions sociales dans le confort de votre foyer. to encourage social interaction among participants. Throughout each class, participants participate in prepared recreational activities such as arts and crafts, baking, themed parties, and more. Clients follow the activities step by step, guided by the facilitator. All materials are sent to participants before the session begins. This program encourages independence and social interaction in the comfort of your own home.