18e - Tournoi de Golf de la Fondation CDH - Mardi le 9 SEPTEMBRE 2025

Hosted by
About this event
2075 Côte de Terrebonne, Terrebonne, QC J6Y 1H6, Canada
1 billet pour jouer au Golf/ 1 ticket for a Golf player
4 billets pour jouer au Golf / 4 tickets for 4 Golf players
Votre publicité apparait sur un trou du parcours de Golf / Publicity on the Golf course
Pour encourager les interactions sociales entre les participants. Tout au long de chaque cours, les participants participent à des activités récréatives préparées telles que des arts et de l’artisanat, de la pâtisserie, des soirées à thème et plus encore. Les clients suivent pas à pas les activités, guidés par l’animateur. Tous les documents sont envoyés aux participants avant le début de la session. Ce programme encourage l’autonomie et les interactions sociales dans le confort de votre foyer. to encourage social interaction among participants. Throughout each class, participants participate in prepared recreational activities such as arts and crafts, baking, themed parties, and more. Clients follow the activities step by step, guided by the facilitator. All materials are sent to participants before the session begins. This program encourages independence and social interaction in the comfort of your own home.
shots de Gin et Vodka seront distribués sur le parcours de Golf.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!