Campagne de financement 2024 / 2024 Fundraising Campaign

Vous recevrez des copies numériques de nos 3 nouveaux albums de compositions et d'illustrations originales. /// You will receive digital copies of our 3 new albums of original compositions and artwork.
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Concert du 5ᵉ Anniversaire
$10
L'Ensemble de violoncelles de Montréal célèbre son 5ᵉ anniversaire avec un concert spécial. /// The Montreal Cello Ensemble is celebrating its 5th anniversary with a special concert. /// Cet événement mettra en lumière les talents de nos jeunes musiciens, interprétant des compositions originales et des œuvres classiques. Ce concert aura lieu le dimanche 23 février à 15h à l'Église Unitarienne de Montréal. /// This event will showcase the talents of our young musicians, performing original compositions and classical works. This concert will take place on Sunday, February 23 at 3:00 p.m. at the Unitarian Church of Montreal.
L'Ensemble de violoncelles de Montréal célèbre son 5ᵉ anniversaire avec un concert spécial. /// The Montreal Cello Ensemble is celebrating its 5th anniversary with a special concert. /// Cet événement mettra en lumière les talents de nos jeunes musiciens, interprétant des compositions originales et des œuvres classiques. Ce concert aura lieu le dimanche 23 février à 15h à l'Église Unitarienne de Montréal. /// This event will showcase the talents of our young musicians, performing original compositions and classical works. This concert will take place on Sunday, February 23 at 3:00 p.m. at the Unitarian Church of Montreal.
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