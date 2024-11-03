Campagne de financement 2024 / 2024 Fundraising Campaign

L'Ensemble de violoncelles de Montréal célèbre son 5ᵉ anniversaire avec un concert spécial. /// The Montreal Cello Ensemble is celebrating its 5th anniversary with a special concert. /// Cet événement mettra en lumière les talents de nos jeunes musiciens, interprétant des compositions originales et des œuvres classiques. Ce concert aura lieu le dimanche 23 février à 15h à l'Église Unitarienne de Montréal. /// This event will showcase the talents of our young musicians, performing original compositions and classical works. This concert will take place on Sunday, February 23 at 3:00 p.m. at the Unitarian Church of Montreal.

L'Ensemble de violoncelles de Montréal célèbre son 5ᵉ anniversaire avec un concert spécial. /// The Montreal Cello Ensemble is celebrating its 5th anniversary with a special concert. /// Cet événement mettra en lumière les talents de nos jeunes musiciens, interprétant des compositions originales et des œuvres classiques. Ce concert aura lieu le dimanche 23 février à 15h à l'Église Unitarienne de Montréal. /// This event will showcase the talents of our young musicians, performing original compositions and classical works. This concert will take place on Sunday, February 23 at 3:00 p.m. at the Unitarian Church of Montreal.

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