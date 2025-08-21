2025-2026 Season Registration

2012 to 2014 -- 3 training sessions per week

*Days, times, and locations subject to change

Mondays 7:30 PM - 9:00 PM at Carrefour de l'Acadie

Wednesdays 7:30 PM - 9:00 PM at Carrefour de l'Acadie

Fridays 7:30 PM - 9:00 PM at Carrefour de l'Acadie