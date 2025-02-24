KCCA 2025-2026 Season Subscription & Membership

Evangel Church Auditorium

3261 Gordon Drive, Kelowna

Primary Subscription item
Primary Subscription
CA$120
Please choose 1
Additional Adult Subscription(s) item
Additional Adult Subscription(s)
CA$120
For your partner or friends
Additional Student Subscription(s) item
Additional Student Subscription(s)
CA$60
For children aged 18 and under

common:zeffyTipDisclaimerTicketing