2025 Aeolian Singers' Silent Auction!

Two tickets to Neptune Theatre's Little Shop of Horrors
$72

A voucher for two (2) tickets to see Neptune's production of Little Shop of Horrors, valued at $180. The show runs March 12 – May 11, 2025. Winner will be provided with a code to book the tickets. Thank you Neptune Theatre for your generous donation! The winner will be emailed the voucher.
Tickets to The East Coast Pointers and Symphony Nova Scotia
$80

Two (2) tickets to see the East Coast Pointers and Symphony Nova Scotia, Saturday May 10, 2025 at 7:30pm in Halifax. Valued at $200. Thank you Symphony Nova Scotia for your generous donation! The winner will be emailed a voucher for the two tickets.
$100 gift card to Long & McQuade item
$100 gift card to Long & McQuade
$40

A $100 gift card for Long & McQuade. Available for use at any location. Thank you Long & McQuade Halifax for your generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
$50 Gift Card to the Wooden Monkey
$20

One (1) $50 gift card for The Wooden Monkey Restaurant, valid at either the Halifax or Dartmouth location. Thank you Wooden Monkey Dartmouth for your generous donation! Please note, the winning bidder will receive the gift card in the second image (vs. gift card). This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
$50 Gift Card to Finbar's Irish Pub item
$50 Gift Card to Finbar's Irish Pub
$20

One (1) $50 gift card to Finbar's Irish Pub, Bedford. Thank you Finbar's for your generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
$50 Rage Room Gift Card item
$50 Rage Room Gift Card
$20

One (1) $50 gift card to be used at the Rage Room Halifax. Thank you Rage Room Halifax for your generous donation! The winner will be emailed a voucher.
Museum of Natural History - Annual Family Pass
$17

One (1) Annual Family Pass (value $42.50) for the Museum of Natural History. This pass allows unlimited visits to the Museum of Natural History, for up to 2 adults and 4 children, for one year. The winner will be given a voucher which they will exchange for the annual membership card. Thank you Museum of Natural History (and Gus) for your generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Art Gallery of Nova Scotia Bundle #1
$24

This prize package includes: 2 complimentary admissions ($24), Autism Arts by Dale Sheppard, Cynthia Carroll, Melissa Marr ($45) and Arena: The Art of Hockey ($25). Total retail value: $94. Thank you to the Art Gallery of Nova Scotia for your generous donation. This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Art Gallery of Nova Scotia Bundle #2
$40

This prize package includes: 2 complimentary admissions ($24), Canadian Pioneers: Masterworks from the Sobey Collection ($55) and Transatlantique: The Art of Fashion and Costume Design in Paris and Halifax ($25). Total retail value: $104. Thank you to the Art Gallery of Nova Scotia for your generous donation. This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
One (1) night at the Alt Hotel Halifax Airport
$110

A gift certificate valid for 1 night (double occupancy) 1at the Alt Hotel Halifax Airport Hotel. Gift certificate expires May 31, 2026. Thank you to Germain Hotels and the Alt Hotel Halifax Airport for this generous donation! Approximate retail value equivalent of $276. The winner will be emailed a voucher.
Canada Games Centre Day Passes (5)
$30

The winning bidder will receive five (5) individual passes for the Canada Games Centre in Halifax. Here you will find a full fitness centre, pools, fieldhouse and more! Valid until February 20, 2026. Retail value equivalent: $75 This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
BeBlue 18K Gold Vermeil Bracelet
$45

A beautiful 18K gold vermeil bracelet from Montreal designer BeBlue, valued at $130. Thank you to The Vault Halifax for this incredibly generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Hand Crocheted Shawl
$50

This stunning crocheted shawl is made from a beautiful sparkling yarn that is 97% acrylic and 3% metallic. Hand crafted by choir member Ágnes Szücs in a pet-free, smoke-free environment using Spring Showers Shawl pattern by Maria Bittner (Pattern Paradise). Estimated Value - Priceless. Thank you Ági for this generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Code Ninjas - Two month membership (1 of 2)
$40

One (1) voucher for a two (2) month membership to Code Ninjas Halifax! Offering programs for children and youth aged 5-14, this in person program teaches children to code through building video games and other interactive experiences. Retail value of $320. There are two different certificates that can be bid on during this auction. Thank you Code Ninjas Halifax for your generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Code Ninjas - Two month membership (2 of 2)
$40

One (1) voucher for a two (2) month membership to Code Ninjas Halifax! Offering programs for children and youth aged 5-14, this in person program teaches children to code through building video games and other interactive experiences. Retail value of $320. There are two different certificates that can be bid on during this auction. Thank you Code Ninjas Halifax for your generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Nimbus Publishing Book Duo #1
$18

Donated by Halifax's Nimbus Publishing and Vagrant Press, this book duo includes Every Little Thing She Does is Magic by Michelle Hébert ($23) and What Comes Echoing Back by Leo McKay Jr. ($24). Total retail value of $47. Thank you Nimbus Publishing for your generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville. Book Teaser: Everything Little Thing She Does Is Magic - Michelle Hébert A darkly humorous family saga set in Nova Scotia about a young woman coming of age in a family that believes it’s cursed, for fans of Emma Straub and Lesley Crewe. What Comes Echoing Back - Leo McKay Jr. A poignant novel imbued with music that follows two social outcasts as they navigate through their traumatic pasts. In this novel family secrets and old relationships resurface, with the reader travelling back and forth in time to get to what's true with humour, humanity, and the healing power of music.
Nimbus Publishing Book Duo #2
$16

Donated by Halifax's Nimbus Publishing and Vagrant Press, this book duo includes Heartbreak Homes by Jo Treggiari ($17) and Making it Home by Alison DeLory ($25). Total retail value of $42. Thank you Nimbus Publishing for your generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville. Book Teaser: Heartbreak Homes - Jo Treggiari A gripping locked-door YA murder mystery told from multiple perspectives Heartbreak Homes - Jo Treggiari This novel ponders a question as relevant in Atlantic Canada as anywhere in the world: where and how do we belong, and what does it take to make it home? Set in rural Cape Breton, the war torn streets of Aleppo and in a Turkish refugee camp, in the new wild west frontier of the Alberta oil patch, and in a tiny apartment in downtown Toronto, the characters must find a way to make it home.
Nimbus Publishing Book Duo #3
$17

Donated by Halifax's Nimbus Publishing and Vagrant Press, this book duo includes Mary, Mary by Lesley Crewe ($23) and The Pregnant Pause by Jane Doucet ($20). Total retail value of $43. Thank you Nimbus Publishing for your generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville. Book Teaser: Mary, Mary - Lesley Crewe In a Cape Breton family of black sheep, Mary is pure as the driven snow. Patient and kind with her alcoholic grandmother and volatile mother, loyal and attentive to her spoiled cousin, and pleasant and polite all day as a grocery cashier, Mary goes to work, comes home, takes care of her family, and wonders if there’ll ever be more to life. When a young couple moves into the apartment upstairs, Mary discovers that sometimes doing the wrong thing is the exact right thing to do. A book for anyone who’s ever had a family…good, bad, or a messy mix of both. The Pregnant Pause - Jane Doucet This novel follows Rose, a woman in her mid-thirties, on a roller-coaster ride as she journeys through the potential pitfalls and prospects of parenting as she tries to decide whether to become a mother.
Boston Pizza Prize Pack #1
$35

This Boston Pizza Prize pack includes: - One (1) $50 Boston Pizza voucher* - Two (2) Free Kid's Meal Coupons ** - Two (2) Free lunch coupons*** - Two (2) 10% off coupons**** - One (1) voucher for a free individual sized pizza***** - Two (2) voucher for a free Chocolate Brownie Addiction Dessert***** Retail value of over $125! Thank you to Boston Pizza Lower Sackville for this generous donation. There are two identical prize packages available in this auction. This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville. Please read below for more info on where the coupons can be used. Questions before bidding? Email [email protected] *valid at the New Minas, Lower Sackville, Yarmouth, Bridgewater, Truro or New Glasgow location **valid at the New Minas, Lower Sackville, Yarmouth or Truro location. Minimum purchase of 9.99 required to use. ***valid at Lower Sackville location only. Must use on the $15 lunch offering menu and includes a side, main and drink. ****valid at the Lower Sackville Location only. *****valid at the New Minas, Lower Sackville, Yarmouth, Bridgewater, Truro or New Glasgow location. Dine in only. Cannot be combined with other offers.
Boston Pizza Prize Pack #2
$35

This Boston Pizza Prize pack includes: - One (1) $50 Boston Pizza voucher* - Two (2) Free Kid's Meal Coupons ** - Two (2) Free lunch coupons*** - Two (2) 10% off coupons**** - One (1) voucher for a free individual sized pizza***** - Two (2) voucher for a free Chocolate Brownie Addiction Dessert***** Retail value of over $125! Thank you to Boston Pizza Lower Sackville for this generous donation. There are two identical prize packages available in this auction. This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville. Please read below for more info on where the coupons can be used. Questions before bidding? Email [email protected] *valid at the New Minas, Lower Sackville, Yarmouth, Bridgewater, Truro or New Glasgow location **valid at the New Minas, Lower Sackville, Yarmouth or Truro location. Minimum purchase of 9.99 required to use. ***valid at Lower Sackville location only. Must use on the $15 lunch offering menu and includes a side, main and drink. ****valid at the Lower Sackville Location only. *****valid at the New Minas, Lower Sackville, Yarmouth, Bridgewater, Truro or New Glasgow location. Dine in only. Cannot be combined with other offers.
East Peak Indoor Climbing "2 for 1" Day Pass #1
$15

Save 50% when you and a friend visit East Peak Climbing. This pass provides you with day pass entry, shoe rental and harness rental. Total retail equivalent: $37. Thank you to East Peak Indoor Climbing for your generous donation! Please note, there are two (2) East Peak Indoor Climbing "2 for 1" Day Pass auction prizes available to be bid on. This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
East Peak Indoor Climbing "2 for 1" Day Pass #2
$15

Save 50% when you and a friend visit East Peak Climbing. This pass provides you with day pass entry, shoe rental and harness rental. Total retail equivalent: $37. Thank you to East Peak Indoor Climbing for your generous donation! Please note, there are two (2) East Peak Indoor Climbing "2 for 1" Day Pass auction prizes available to be bid on. This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
One (1) Hour of Free Bowling for up to 5 players!
$12

A great way to spend an afternoon! The winning bidder will be given a voucher redeemable for one (1) hour of bowling for up to five (5) players a the Spryfield Bowlarama (retail value of $32+hst). This location includes lanes that automatically total scores (that's right, you don't need to count your pins), an arcade, food and more. Thank you Spryfield Bowlarama for your generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Two Day passes to Sensea Nordic Spa
$55

Allow yourself to relax with an experience at Sensea Nordic Spa in Chester, Nova Scotia. The winning bidder will receive a A digital gift card valued at $138 (the cost of 2 spa passes). Spend the day with a friend or treat yourself twice! Thank you to Sensea Nordic Spa for your generous donation! The winner will be emailed a gift certificate.
$30 Gift Card to Cows Ice Cream
$12

A $30 gift card to be used at any Cows location. Thank you to Cows for your generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
10 Pass to Shanti Yoga
$80

A digital certificate to be exchanged for a 10 Class pass at Shanti Yoga (Value: $205.00). Classes include those on the regularly scheduled yoga at all three Shanti Yoga locations (Halifax, Dartmouth and Bedford). The ten punch pass must be redeemed by July 1, 2025 and is valid for one year after redemption. Thank you Shani Yoga for your generous donation. The winner will be emailed a voucher. If you have questions about the yoga classes which included Hot Yoga, Reduced Heat Yoga and non-heat options, please consult the Shanti Yoga Website https://www.shantihotyoga.ca/
Hammered Copper Earrings with Secret Word (see description)
$18

From Nova Scotia Based artist David Stepan, these earrings have a bit of hidden sass! These elegant and edgy earrings are made of hammered copper. Hidden behind the copper rectangle is a a very subtle, hand stamped FUCK. The blue colour camouflages the letters, but if and when you look you can see it. Perfect for those long work meetings or meetings with your ex. Sterling Silver earwires. These are handmade and will vary. Retail value $45. Thank you David Stepan for your generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Earrings from David Stepan Jewelry
$18

A gorgeous pair of handmade copper earrings from Nova Scotia based artist David Stepan. The outer and inner rings appear gold and the inner black. Retail value $45. Thank you David for your generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Dooley's Private Party!
$50

The winning bidder will receive a voucher to book the Private Room at Dooley's Bedford. This includes bar service, ping pong, pool, darts and shuffle board for up to 30 people. Retail value of $300. Thank you to Dooley's Bedford for your generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Hooked Rug
$50

Low Tide at the Crick - This beautiful hooked rug (11.5 inches squared) was hooked by Áine Humble (value: $130). Thank you Áine for your generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
“Hooking Skies: The Sky’s the Limit” book by Áine Humble
$20

“Hooking Skies: The Sky’s the Limit” (2025) book by Áine Humble (value: $55). In this book, author Áine M. Humble presents a curated collection of 138 hooked skies from 98 rug hookers from Canada, the US, Great Britain, and Japan, with chapters on sunny skies, night skies, sunsets and sunrises, overcast skies, stormy skies, abstract skies, and outer space skies. Readers will learn about the inspiration for these skies, how the artists hooked them, what features of the rug the rug hookers are most proud of, and any challenges they faced. A must-have book for rug hookers, who will be inspired to hook to new heights and create spectacular skies in their own hooked pieces! And also, simply, a beautiful collection of skies to admired by all. Thank you Áine for your generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
One - 2 hour pass for the Thermal Circuit at Nature Folk
$28

Located in Dartmouth, Nature Folk is a modern bathhouse, sauna and body work facility. The winning bidder will receive one (1) - two hour pass for the thermal circuit valued at $70. The Thermal Circuit gives you two hours of access to a space with two large Finnish saunas, a cold plunge pool, warm pool, ritual corner, and various areas to sit and relax. Complimentary mud mask and exfoliating salt scrub included. Thank you Nature Folk for this generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Pedicure Gift Certificate from The Ten Spot
$26

Send some love to your tired feet! This pedicure at the Ten Spot Halifax includes: soak, nail shaping + buffing, full cuticle work, buffing + foot massaging, polish application + complimentary toe wax. Retail value $65+tax. Thank you to the Ten Spot Halifax for your generous donation. This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Driftwood and stained glass piece by Sunstruck Stained Glass
$18

A beautiful driftwood and stained glass piece from Dartmouth based Sunstruck Stained Glass. Value $45. Thank you Sunstruck Stained Glass for your generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Five (5) Family Swim Passes to Cole Harbour Place
$32

Five (5) individual Family Swim passes to Cole Harbour Place! Retail value for all 5 is $83. Thank you Cole Harbour Place for your generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
$200 towards purchase of an all-inclusive vacation or cruise
$50

The winning bidder receives a voucher for $200 to be applied to a Maritime (or LeGrow’s) Travel preferred vacation packages or cruise booking. Expires June 1, 2026. Cannot be combined with other offers. Thank you to Maritime Travel Barrington Street for your generous donation! This winner will be emailed a voucher.
One Night Stay King Studio at the Sandman Hotel Dartmouth
$68

A voucher for a one night stay in a one king bed studio accommodation at the Sandman Signature Hotel and Suites in Dartmouth. Retail value of approx. $171. Thank you to the Sandman Dartmouth for this generous donation! The winner will be emailed a voucher.
4 Tickets to Jeff Arcuri @ The Great Outdoor Comedy Fest
$105

The winning bidder of this prize package receives four (4) Skip+ General Admission tickets to the Great Outdoors Comedy Fest in Halifax Saturday AFTERNOON, August 9, 2025. Skip+ entry includes early entry, separate entrance and fast pass bar lines (value: $257). This is a 19+ event. Headliner: Jeff Arcuri Location: Garrison Grounds in Halifax, NS For more info - https://greatoutdoorscomedyfestival.com Thank you to Trixstar LIVE and Great Outdoors Comedy Festival for this generous donation! The winner will be emailed a voucher.
Salon Hair Care products Valued at over $325
$40

A basket filled with a selection of haircare products donated by the Salon Resource Group: - Kerastase Nutritive Essentials: Dry Hair Trio - Redken Oil For All Multi-Benefit Oil 100ml - Redken Full Volume Mousse 12.1oz - Redken Thermal Spray 11 Low Hold Heat Protection Hairspray 250ml - Redken Volume Maximizer Thickening Spray 250ml - Redken Frizz Dismiss Rebel Tame Leave-In Cream 250ml Total retail value exceeding $325. Thank you Salon Resource Group for this generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Butterfly Earrings + $25 credit to Little Calico Clay
$20

Beautiful lightweight and stylish polymer clay Monarch Butterfly earrings by Halifax Based Little Calico Clay. In addition, you will also receive a $25 store credit towards the purchase of something else from the Little Calico Clay Shop (https://littlecalicoclay.com/). A combined value of $49. Thank you to Little Calico Clay for your generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville. The online credit will be emailed.
Family Day Pass to the Discovery Centre
$23

Spend the day at the Discovery Centre! The winning bidder for this prize receives a family day pass four four (at least one adult and one child) to the Discovery Centre, located in Downtown Halifax. Retail Value $58. This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
$180 Credit towards shoes from Aerobics First
$70

The winner of this lot receives a coupon for Aerobics First in Halifax for a free pair of shoes up to $180 of value. Thank you Aerobics First for your generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
$250 Credit towards Stagecoach Nova Scotia programs
$100

The winner of this lot will receive a $250 credit towards any Stagecoach Nova Scotia program. Stagecoach Performing Arts offers high quality performing arts program for children and teens ages 4-18yrs in Halifax, Bedford, Dartmouth and Truro. All of their programs include all three disciplines in one - acting, singing and dance - for a complete musical theatre experience! Stagecoach also recently added a program for adults! If you or a loved one wants to be on the stage, now is your chance! The winner will be emailed a voucher.
Spring Tune-up for 1 Bicycle
$36

Get your bicycle road ready after a break this winter. Winner will receive a bike tune-up valued at $100 (parts extra). Location - Dartmouth. Thank you John for this generous donation. The winner will be sent an email with details.
One night stay at the West Western Chocolate Lake
$70

The winning bidder will receive 1 voucher for a 1 night stay in a standard room (1 king or 2 queen beds, subject to availability), and included breakfast. Voucher expires March 31, 2026. Not valid on New Year's Eve. Other conditions may apply. Retail value approx. $175. Thank you West Western Chocolate Lake for this generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
$50 Gift Certificate for RCR Restaurant Group
$30

One (1) $50 gift card to be used at any of the RCR group of restaurants, including: The Cable Wharf, The Waterfront Warehouse, The Arms, Pazzo, Shuck, Agricola Street Brasserie, and Cut Steakhouse. Thank you to the RCR group for your generous donation! This item can be mailed or picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Biko Necklace (Cora - Large)
$54

From Biko, this shapely yet sleek, double-sided pendant was made with love in Toronto. Retail value: $165. Thank you to Heather Brophy and the team at Foreign Affair for this generous donation! More info: 14k plating over brass, hypoallergenic Hand-cast & polished forms 24" length + 1” extension, pendant: 1.15" x 1.3", spring ring clasp This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Three Handknit Dyed Silk and Wool Pillows by Fleece Artist
$40

The winning bidder on this item will receive three (3) one of a kind pillows. Inspired by Nova Scotia Rock hounding (amethyst & agate, granite, quartz and gold), each pillow is hand knit and made of hand dyed silk and wool. Approximate retail value of $80 each. Each pillow is 14x14 inches. Thank you to Fleece Artist for this generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Enameled copper necklace from Aflame Creations
$18

Midnight Horizon Necklace: This gorgeous enameled copper necklace is on an 18” hypoallergenic stainless steel chain. Retail value $46. Thank you to Aflame Creations for your generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Lake City Woodworkers - Desk Package
$20

A beautiful collection of items for your desk from Lake City Works' woodworking team. This lot includes a beautiful pen, iPad/tablet stand, a cell phone stand and business card holder. Thank you to Lake City Works for this generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
Lake City Woodworkers - Kitchen Package
$30

Entertain in style with this collection of items from Lake City Work's woodworking team. This lot includes a snack board, cheese board set, coaster set and trivet. Thank you to Lake City Works for this generous donation! This item can be picked up in Halifax, Dartmouth or Lower Sackville.
$100 credit to The Little Gym!
$40

The Little Gym offers classes movement-based learning and imaginative play for children aged 4 months to 12 years. At the Little Gym children and parents explore gymnastics, build skills and confidence and have serious fun! Winner will receive a $100 credit for The Little Gym Halifax, located in Hammonds Plains. Thank you to the Little Gym for this generous donation! The winner will be emailed a voucher.
60 Minute Therapeutic Massage with Sabrina Janick
$45

A 60 minute massage complements of Sabrina Janick, RMT located in Halifax (Armdale). Thank you Sabrina for your generous donation! Winner will be provided with an email with contact details.
Gift Certificate for 1/2 Dozen (6) Cupcakes from Layers
$10

Indulge your sweet tooth with six delicious cupcakes from Layer's Cupcakes Halifax. Share with your friends or keep them all for yourself (we won't tell!). Value $27. Thank you to Layer's Halifax for your generous donation!
$50 gift card
$20

Enjoy $50 to be used at the Seaport Social. They offer upscale, casual dining in a lively atmosphere located on the lobby level of the Westin Nova Scotian. Thank you to the Westin Nova Scotian for this generous donation.
1 month membership for 2 to Evolve Fitness
$35

A 1 month membership for two people for Evolve Fitness. With Bootcamp, Cardio, Spin, Yoga and more! Visit them in Halifax, Dartmouth, Bedford or Truro. New members only. A $358 value. Thank you Evolve Fitness for this generous donation!
Aeolian Singers Concert tickets with preferred seating #1
$40

Join us for our Spring Concert and have the best seats in the house! The winner of this item will receive preferred seating for one of our two spring concerts - your choice! We will be in Halifax at the Lillian Piercey Concert Hall May 4th at 4pm and in Upper Tantallon at St. Luke's United Church on May 10th at 4pm. Value: Priceless! There are two lots in this auction where you can bid on this. The winner will be emailed to confirm their seats.
Aeolian Singers Concert tickets with preferred seating #2
$40

Join us for our Spring Concert and have the best seats in the house! The winner of this item will receive preferred seating for one of our two spring concerts - your choice! We will be in Halifax at the Lillian Piercey Concert Hall May 4th at 4pm and in Upper Tantallon at St. Luke's United Church on May 10th at 4pm. Value: Priceless! There are two lots in this auction where you can bid on this. The winner will be contacted to confirm their seats.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!