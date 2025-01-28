Amici String Program
eventClosed
2025 Amici String Festival: Individual Entries
5111 21 St SW
Calgary, AB T3E 1R9, Canada
addExtraDonation
$
Class US1
CA$38
Upper strings (Violin, Viola): RCM 1 - 2 Level (5 min time limit)
Upper strings (Violin, Viola): RCM 1 - 2 Level (5 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class LS1
CA$38
Lower strings (Cello, Bass): RCM 1 - 2 Level (5 min time limit)
Lower strings (Cello, Bass): RCM 1 - 2 Level (5 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class US3
CA$40
Upper strings (Violin, Viola): RCM 3 - 4 Level (7 min time limit)
Upper strings (Violin, Viola): RCM 3 - 4 Level (7 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class LS3
CA$40
Lower strings (Cello, Bass): RCM 3 - 4 Level (7 min time limit)
Lower strings (Cello, Bass): RCM 3 - 4 Level (7 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class US5
CA$45
Upper strings (Violin, Viola): RCM 5 - 6 Level (9 min time limit)
Upper strings (Violin, Viola): RCM 5 - 6 Level (9 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class LS5
CA$45
Lower strings (Cello, Bass): RCM 5 -6 Level (9 min time limit)
Lower strings (Cello, Bass): RCM 5 -6 Level (9 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class US7
CA$48
Upper strings (Violin, Viola): RCM 7 - 8 Level (15 min time limit)
Upper strings (Violin, Viola): RCM 7 - 8 Level (15 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class LS7
CA$48
Lower strings (Cello, Bass): RCM 7 - 8 Level (15 min time limit)
Lower strings (Cello, Bass): RCM 7 - 8 Level (15 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class US9
CA$50
Upper strings (Violin, Viola): RCM 9 - 10 Level (20 min time limit)
Upper strings (Violin, Viola): RCM 9 - 10 Level (20 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class LS9
CA$50
Lower strings (Cello, Bass): RCM 9 - 10 Level (20 min time limit)
Lower strings (Cello, Bass): RCM 9 - 10 Level (20 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class US11
CA$55
Upper strings (Violin, Viola): ARCT Level (25 min time limit)
Upper strings (Violin, Viola): ARCT Level (25 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class LS11
CA$55
Lower strings (Cello, Bass): ARCT Level (25 min time limit)
Lower strings (Cello, Bass): ARCT Level (25 min time limit)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class UA8
CA$45
Repertoire MUST be composed for UNACCOMPANIED string instrument (Upper or Lower Strings): RCM 8 - 9 Level (15 min time limit strictly enforced)
Repertoire MUST be composed for UNACCOMPANIED string instrument (Upper or Lower Strings): RCM 8 - 9 Level (15 min time limit strictly enforced)
seeMoreDetailsMobile
closed
Class UA10
CA$50
Repertoire MUST be composed for UNACCOMPANIED string instrument (Upper or Lower Strings): RCM 10 and ARCT Level (20 min time limit strictly enforced)
Repertoire MUST be composed for UNACCOMPANIED string instrument (Upper or Lower Strings): RCM 10 and ARCT Level (20 min time limit strictly enforced)
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout