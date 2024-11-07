Hosted by

THE TOWN OF OLDS LIBRARY BOARD

2025 Anonymous Artist Auction

5217 52 St, Olds, AB T4H 1H7, Canada

Fishing in the Seas item
Fishing in the Seas
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Dark Before the Dawn item
Dark Before the Dawn
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Winter Wildlife item
Winter Wildlife
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
April Showers item
April Showers
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Missas Pink Sky item
Missas Pink Sky
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Remember item
Remember
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Mother Nature item
Mother Nature
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Watching you item
Watching you
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Flying Feathers item
Flying Feathers
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Path To Freedom item
Path To Freedom
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Spring item
Spring
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Spiky item
Spiky
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Warm Feelings item
Warm Feelings
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Beauty of Alone item
Beauty of Alone
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Daisy A Day item
Daisy A Day
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
A Night Out item
A Night Out
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Spike of Colour item
Spike of Colour
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
In the Sky item
In the Sky
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Midnight Ride item
Midnight Ride
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Lazy Corner item
Lazy Corner
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Herbal Library item
Herbal Library
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Lost in Japan item
Lost in Japan
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Boxing Gym item
Boxing Gym
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Doves item
Doves
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
The Burrow item
The Burrow
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Catch and Release item
Catch and Release
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Perch on My Hook item
Perch on My Hook
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Field of Dreams item
Field of Dreams
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Godzilla Sees item
Godzilla Sees
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Koi Pond item
Koi Pond
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Where the Living Room Ends item
Where the Living Room Ends
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Beauty in Death item
Beauty in Death
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Soey item
Soey
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Northern Lights item
Northern Lights
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
The Simpsons item
The Simpsons
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Perch on the Search item
Perch on the Search
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Godzilla Vs item
Godzilla Vs
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Love item
Love
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Wish item
Wish
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Old Australia item
Old Australia
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Mountain with Sunset item
Mountain with Sunset
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Under the Aurora item
Under the Aurora
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Veins of Life item
Veins of Life
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Blossoming Bird item
Blossoming Bird
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Look a Squirrel item
Look a Squirrel
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Display Emotions item
Display Emotions
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Timeless item
Timeless
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
A Hug is Good (When you want it) item
A Hug is Good (When you want it)
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Lonesome Shore item
Lonesome Shore
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
McDonalds item
McDonalds
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Sunset item
Sunset
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Moonlit Tulips item
Moonlit Tulips
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Mustang Memories item
Mustang Memories
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
A Desert Sun item
A Desert Sun
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Longhorn item
Longhorn
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Painting item
Painting
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Ocean Blue item
Ocean Blue
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Pink Skies item
Pink Skies
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Color of Music item
Color of Music
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Fruits of the Forgotten Future item
Fruits of the Forgotten Future
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Ecosystem Engineer item
Ecosystem Engineer
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Take Flight item
Take Flight
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Powerless Cover Repaint item
Powerless Cover Repaint
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Sakura Day item
Sakura Day
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Save the Turtles item
Save the Turtles
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Night Pond item
Night Pond
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Lucy Reads item
Lucy Reads
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Souring Eagles item
Souring Eagles
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Forgot the Doors item
Forgot the Doors
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Yoda One I Love item
Yoda One I Love
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Best Buds item
Best Buds
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Sweet Stitch item
Sweet Stitch
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
The Monkey and the World item
The Monkey and the World
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Mountain Man item
Mountain Man
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Happy Dots item
Happy Dots
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
A German Shepherd item
A German Shepherd
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Acrylic item
Acrylic
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Sunset item
Sunset
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Untitled item
Untitled
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Mountains Waking to Spring item
Mountains Waking to Spring
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Blooming Heart item
Blooming Heart
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
The Magic Rose item
The Magic Rose
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
High Above item
High Above
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Your Are Enough item
Your Are Enough
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Maiflower item
Maiflower
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Home is Where You Rome item
Home is Where You Rome
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11
Untitled item
Untitled
$20

Starting bid

Unframed Canvas 8.5x11

