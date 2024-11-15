eventClosed

2025 BKRA Tournament Sponsorship Options

Platinum Package
CA$1,000
Banner on both sites Full page in digital program Promotional Email Social media posts
Gold Package
CA$800
Banner on both sites Full page in digital program Social media posts
Banner - on site/online
CA$550
a la carte option
Social Media Post
CA$250
a la carte option
Tournmanet Sponsor Logo
CA$225
Logo & Weblink on tournament sponsor page
Tournment Sponsor Link
CA$150
Name and website on sponsor page
First Page - Digital Program
CA$500
a la carte option
Full page ad - digital program
CA$400
a la carte option
Half page ad - digital program
CA$250
a la carte option

