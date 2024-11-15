Beaconsfield Kirkland Ringuette Association
eventClosed
2025 BKRA Tournament Sponsorship Options
addExtraDonation
$
Platinum Package
CA$1,000
Banner on both sites Full page in digital program Promotional Email Social media posts
Banner on both sites Full page in digital program Promotional Email Social media posts
seeMoreDetailsMobile
closed
Gold Package
CA$800
Banner on both sites Full page in digital program Social media posts
Banner on both sites Full page in digital program Social media posts
seeMoreDetailsMobile
closed
Banner - on site/online
CA$550
a la carte option
a la carte option
seeMoreDetailsMobile
closed
Social Media Post
CA$250
a la carte option
a la carte option
seeMoreDetailsMobile
closed
Tournmanet Sponsor Logo
CA$225
Logo & Weblink on tournament sponsor page
Logo & Weblink on tournament sponsor page
seeMoreDetailsMobile
closed
Tournment Sponsor Link
CA$150
Name and website on sponsor page
Name and website on sponsor page
seeMoreDetailsMobile
closed
First Page - Digital Program
CA$500
a la carte option
a la carte option
seeMoreDetailsMobile
closed
Full page ad - digital program
CA$400
a la carte option
a la carte option
seeMoreDetailsMobile
closed
Half page ad - digital program
CA$250
a la carte option
a la carte option
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout