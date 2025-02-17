2025 Dunnville Mudcat Festival Fireworks Sponsorship

Presenting Sponsor (2 Available)
CA$5,000
*Featured as "Presented by" in all promotional materials. *Logo prominently displayed on event banner in Wingfield Park. *Highlighted in newspaper advertisement. *Exclusive setup during Sunday event. *All benefits outlined in Platinum Sponsorship. *8 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events.
Platinum Sponsor (4 Available)
CA$2,000
*Mention in newspaper advertisement. *Dedicated social media post for your business. *Entry Fee for parade waived. *Market your business setup on Sunday June 9th at Wingfield Park. *4 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events. *All benefits outlined in the Gold Sponsorship.
Gold Sponsor (2 Available)
CA$2,000
*Featured in social media posts (Facebook, Instagram, LinkedIn). *2 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events. *Article in chamber e-newsletter. *All benefits outlined in the Silver Sponsorship.
Silver Sponsor (4 Available)
CA$1,000
*Logo displayed on event banner in Wingfield Park. *Dedicated social media post for your business *Parade Entry Fee Waived *50% off Chamber membership
