2025 Dunnville Mudcat Festival Fireworks Sponsorship

*Featured as "Presented by" in all promotional materials.
*Logo prominently displayed on event banner in Wingfield Park.
*Highlighted in newspaper advertisement.
*Exclusive setup during Sunday event.
*All benefits outlined in Platinum Sponsorship.
*8 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events.
*Featured as "Presented by" in all promotional materials.
*Logo prominently displayed on event banner in Wingfield Park.
*Highlighted in newspaper advertisement.
*Exclusive setup during Sunday event.
*All benefits outlined in Platinum Sponsorship.
*8 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events.
Platinum Sponsor (4 Available)
CA$2,000
*Mention in newspaper advertisement.
*Dedicated social media post for your business.
*Entry Fee for parade waived.
*Market your business setup on Sunday June 9th at Wingfield Park.
*4 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events.
*All benefits outlined in the Gold Sponsorship.
*Mention in newspaper advertisement.
*Dedicated social media post for your business.
*Entry Fee for parade waived.
*Market your business setup on Sunday June 9th at Wingfield Park.
*4 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events.
*All benefits outlined in the Gold Sponsorship.
Gold Sponsor (2 Available)
CA$2,000
*Featured in social media posts (Facebook, Instagram, LinkedIn).
*2 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events.
*Article in chamber e-newsletter.
*All benefits outlined in the Silver Sponsorship.
*Featured in social media posts (Facebook, Instagram, LinkedIn).
*2 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events.
*Article in chamber e-newsletter.
*All benefits outlined in the Silver Sponsorship.
Silver Sponsor (4 Available)
CA$1,000
*Logo displayed on event banner in Wingfield Park.
*Dedicated social media post for your business
*Parade Entry Fee Waived
*50% off Chamber membership
*Logo displayed on event banner in Wingfield Park.
*Dedicated social media post for your business
*Parade Entry Fee Waived
*50% off Chamber membership