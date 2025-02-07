2025 Dunnville Mudcat Festival Kids' Animal Adventures

*Featured as "Presented by" in all promotional materials. *Logo prominently displayed on event banner in Wingfield Park. *Highlighted in newspaper advertisement. *Exclusive setup during Sunday event. *All benefits outlined in Platinum Sponsorship. *8 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events.

*Featured as "Presented by" in all promotional materials. *Logo prominently displayed on event banner in Wingfield Park. *Highlighted in newspaper advertisement. *Exclusive setup during Sunday event. *All benefits outlined in Platinum Sponsorship. *8 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events.

seeMoreDetailsMobile