2025 Dunnville Mudcat Festival Kids' Animal Adventures

0 Main St W

Dunnville, ON N1A, Canada

Presenting Sponsor (1 Available)
CA$5,000
*Featured as "Presented by" in all promotional materials. *Logo prominently displayed on event banner in Wingfield Park. *Highlighted in newspaper advertisement. *Exclusive setup during Sunday event. *All benefits outlined in Platinum Sponsorship. *8 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events.
Platinum Sponsor (3 Available)
CA$3,000
*Mention in newspaper advertisement. *Dedicated social media post for your business. *Entry Fee for parade waived. *Market your business setup on Sunday June 9th at Wingfield Park. *4 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events. *All benefits outlined in the Gold Sponsorship.
Gold Sponsor (5 Available)
CA$1,000
*Featured in social media posts (Facebook, Instagram, LinkedIn). *2 Concert Tickets for both Thursday & Saturday events. *Article in chamber e-newsletter. *All benefits outlined in the Silver Sponsorship.
Silver Sponsor (10 Available)
CA$500
*Logo displayed on event banner in Wingfield Park. *Dedicated social media post for your business. *50% off chamber membership.
