AlgomaTrad
2025 Family Camp
AlgomaTrad Centre
1249 F & G Line Rd, Richards Landing, ON P0R 1J0, Canada
Adult (18+) - Full Registration (all meals)
CA$949.20
$840 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
$840 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
seeMoreDetailsMobile
add
Adult (18+) - Full Registration (lunches only)
CA$791
$700 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and lunches.
$700 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and lunches.
seeMoreDetailsMobile
add
Adult (18+) - WorkTrade (all meals)
CA$791
$700 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
$700 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
seeMoreDetailsMobile
add
Adult (18+) - Non-student (all meals)
CA$593.25
$525 + HST. Includes Gatherings, evening programming, and all meals.
$525 + HST. Includes Gatherings, evening programming, and all meals.
seeMoreDetailsMobile
add
Teen (13-17) - Full Registration (all meals)
CA$762.75
$675 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
$675 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
seeMoreDetailsMobile
add
Teen (13-17) - Full Registration (lunches only)
CA$593.25
$525 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and lunches.
$525 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and lunches.
seeMoreDetailsMobile
add
Teen (13-17) - WorkTrade (all meals)
CA$644.10
$570 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
$570 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
seeMoreDetailsMobile
add
Youth (8-12) - Full Registration (all meals)
CA$559.35
$495 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
$495 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
seeMoreDetailsMobile
add
Youth (8-12) - Full Registration (lunches only)
CA$457.65
$405 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and lunches.
$405 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and lunches.
seeMoreDetailsMobile
add
Child (4-7) - Full Registration (all meals)
CA$384.20
$340 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
$340 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and all meals.
seeMoreDetailsMobile
add
Child (4-7) - Full Registration (lunches only)
CA$327.70
$290 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and lunches.
$290 + HST. Includes classes, Gatherings, evening programming, and lunches.
seeMoreDetailsMobile
add
Child (4-7) - Morning Classes (no meals)
CA$135.60
$120 + HST. Includes morning classes and Gatherings.
$120 + HST. Includes morning classes and Gatherings.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout