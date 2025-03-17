Bible Evangelical Baptist Church
2025 Family Retreat
2603 Chem. du Parc
Orford, QC J1X 8C8, Canada
1 room-1Adult admission (2 days)
CA$392.41
1 room for 1adult for 2 days(1 night 4 meals+tips and taxes)
1 room-2 Adults admission (2 days)
CA$551.42
1 room for 2 adults for 2 days(1 night 4 meals for each person+tips and taxes)
1 room-3 Adults admission (2 days)
CA$745.68
1 room for 3 adults for 2 days(1 night 4 meals for each person+tips and taxes)
1 room-4 Adults admission (2 days)
CA$939.94
1 room for 4 adults for 2 days(1 night 4 meals for each person+tips and taxes)
Kids 13 to 17 years old (2 days)
CA$170.57
admission+room+meals+taxes and tips
Kids 7 to 12 years old
CA$85.28
admission+room+meals+taxes and tips
Kids 3 to 6 years old
CA$22.25
meals are complementary+taxes and tips
Kids 0 to 2 years old (free)
free
meals are complementary-no tax-no tip
Adults Conference admission only ( 2 days)
CA$30
no room-no meals
Adults Conference admission only (Saturday only)
CA$15
no room-no meals
Adults Conference admission only (Sunday only)
CA$15
no room-no meals
Kids 7+ conference admission only (2 days)
CA$16
conference admission only
Kids 7+ conference admission only(Saturday only)
CA$8
conference admission only
Kids 7+ conference admission only (Sunday only)
CA$8
conference admission only
