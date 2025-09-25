Haut-Nkam Family Association Edmonton (HNFAE)

Hosted by

Haut-Nkam Family Association Edmonton (HNFAE)

About this event

2025 Fundraising Gala

12904 112 St NW

Edmonton, AB T5E 6J1, Canada

General admission (Early bird)
$50
Admission VIP - Prestige Or
$1,100
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Accès prioritaire, places réservées et zones exclusives.

* 8 tickets * Complimentary drinks
* Draw for 3 gifts (object of art)
* Front seats & Priority Access

Admission VIP - Diamant Élégant
$950
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Accès prioritaire, places réservées et zones exclusives.

* 8 tickets * Complimentary drinks
* Draw for 2 gifts (object of art)
* Front seats & Priority Access

Admission VIP - Argent Convivial
$800
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Accès prioritaire, places réservées et zones exclusives.

* 8 tickets * Complimentary drinks
* Draw for 1 gift (object of art)
* Front seats & Priority Access 

Add a donation for Haut-Nkam Family Association Edmonton (HNFAE)

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!