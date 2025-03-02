2 Mars 2025 - Ski Alpin + Glissades sur tubes mont gleason
ticket bus + location d'équipement
$76
Transport en bus + location d'équipement 4h (ski/ bottes/batons + casque ou panche snow / bottes)
forfait a acheter sur le site de la station (billet étudient disponible)
Billet glissade + ski
$105
Billet qui vous permet de faire un combos d'activité ou bien une journée 100% ski/planche
Attention prix de la location non inclus - env 35$/4h00
Billet glissade
$62
forfait glissade pour la journée
Ticket transport - bus uniquement
$35
Billet dernier minute
Billet comprend uniquement le bus - la reservation d'équipement et de forfait doit etre achetés par vous meme sur le site de la station
This ticket only includes the bus - we will have to make the reservation of equipment and buy the forfait by our self on the
web site
