Gift Card Order (69 Items-2024 Template)

Bath & Body Works | $25 Gift Card item
Bath & Body Works | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 6.0%)

Best Buy | $25 Gift Card item
Best Buy | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 2.0%)

Boston Pizza | $25 Gift Card item
Boston Pizza | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 7.0%)

Canadian Tire, Canadian Tire Gas Bar | $50 Gift Card item
Canadian Tire, Canadian Tire Gas Bar | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 4.0%)

Canadian Tire, Canadian Tire Gas Bar | $100 Gift Card item
Canadian Tire, Canadian Tire Gas Bar | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 4.0%)

Cara Restaurants* | $25 Gift Card item
Cara Restaurants* | $25 Gift Card
CA$25

* Also includes: Bier Market, East Side Mario's Fionn MacCool's, Harvey's, Kelsey's, The Landing, Montana's, NYF, Pickle Barrel, Swiss Chalet
(Rebate: 5.0%)

Cara Restaurants* | $50 Gift Card item
Cara Restaurants* | $50 Gift Card
CA$50

* Also includes: Bier Market, East Side Mario's, Fionn MacCool's, Harvey's, Kelsey's, The Landing, Montana's, NYF, Pickle Barrel, Swiss Chalet
(Rebate: 5.0%)

Cara Restaurants* | $100 Gift Card item
Cara Restaurants* | $100 Gift Card
CA$100

* Also includes: Bier Market, East Side Mario's, Fionn MacCool's, Harvey's, Kelsey's, The Landing, Montana's, NYF, Pickle Barrel, Swiss Chalet
(Rebate: 5.0%)

Chapter's, Indigo, Coles | $10 Gift Card item
Chapter's, Indigo, Coles | $10 Gift Card
CA$10

(Rebate: 7.0%)

Chapter's, Indigo, Coles | $25 Gift Card item
Chapter's, Indigo, Coles | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 7.0%)

Chapter's, Indigo, Coles | $50 Gift Card item
Chapter's, Indigo, Coles | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 7.0%)

Cineplex* Admit One | $15 Ticket item
Cineplex* Admit One | $15 Ticket
CA$15

* Also includes: Galaxy, Famous, Coliseum, SilverCity, Colossus, Paramount - This is a single "Admit One" Ticket for General Admission only.
(Rebate 7.0%)

Cineplex | $10 Gift Card item
Cineplex | $10 Gift Card
CA$10

(Rebate: 4.0%)

Cineplex | $25 Gift Card item
Cineplex | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 4.0%)

Dollarama | $10 Gift Card item
Dollarama | $10 Gift Card
CA$10

(Rebate: 3.0%)

Dollarama | $25 Gift Card item
Dollarama | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 3.0%)

Dollarama | $50 Gift Card item
Dollarama | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 3.0%)

Esso, Mobil, On The Run | $25 Gift Card item
Esso, Mobil, On The Run | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 2.5%)

Esso, Mobil, On The Run | $50 Gift Card item
Esso, Mobil, On The Run | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 2.5%)

Esso, Mobil, On The Run | $100 Gift Card item
Esso, Mobil, On The Run | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 2.5%)

The Gap*, Old Navy, Banana Republic | $25 Gift Card item
The Gap*, Old Navy, Banana Republic | $25 Gift Card
CA$25

* Includes: The Gap Kids and Baby
(Rebate: 5.0%)

Home Depot | $25 Gift Card item
Home Depot | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 3.0%)

Home Depot | $100 Gift Card item
Home Depot | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 3.0%)

The Keg | $50 Gift Card item
The Keg | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 7.0%)

The Keg | $100 Gift Card item
The Keg | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 7.0%)

Kernels Popcorn* | $10 Gift Card item
Kernels Popcorn* | $10 Gift Card
CA$10

* Comes with: 2-for-1 Coupon, if available
(Rebates: 7.0%)

LCBO | $100 Gift Card item
LCBO | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 5.0%)

Loblaws* | $10 Gift Card item
Loblaws* | $10 Gift Card
CA$10

* Also includes: No Frills, Zehrs, Fortinos, Valu-mart, Extra Foods, Independent, Atlantic/Real Canadian Superstore, Maxi, Provigo, Real Canadian Wholesale, National Grocers, SaveEasy, SuperValu
(Rebate: 4.0%)

Loblaws* | $25 Gift Card item
Loblaws* | $25 Gift Card
CA$25

* Also includes: No Frills, Zehrs, Fortinos, Valu-mart, Extra Foods, Independent, Atlantic/Real Canadian Superstore, Maxi, Provigo, Real Canadian Wholesale, National Grocers, SaveEasy, SuperValu
(Rebate: 4.0%)

Loblaws* | $250 Gift Card item
Loblaws* | $250 Gift Card
CA$250

* Also includes: No Frills, Zehrs, Fortinos, Valu-mart, Extra Foods, Independent, Atlantic/Real Canadian Superstore, Maxi, Provigo, Real Canadian Wholesale, National Grocers, SaveEasy, SuperValu
(Rebate: 4.0%)

Longos | $50 Gift Card item
Longos | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 3.5%)

McDonald's Restaurants | $10 Gift Card item
McDonald's Restaurants | $10 Gift Card
CA$10

(Rebate: 3.0%)

McDonald's Restaurants | $25 Gift Card item
McDonald's Restaurants | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 3.0%)

Metro, Food Basics | $25 Gift Card item
Metro, Food Basics | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 3.5%)

Metro, Food Basics | $50 Gift Card item
Metro, Food Basics | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 3.5%)

Metro, Food Basics | $100 Gift Card item
Metro, Food Basics | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 3.5%)

One4all* | $25 Prepaid Card item
One4all* | $25 Prepaid Card
CA$25

* Redeemable at multiple retailers. Logos appear on the card. Visit one4allcard.ca for details. (Physical card expires in May 2031 but unused funds do not expire).
(Rebate: 5.0%)

One4all* | $100 Prepaid Card item
One4all* | $100 Prepaid Card
CA$100

* Redeemable at multiple retailers. Logos appear on the card. Visit one4allcard.ca for details. (Physical card expires in May 2031 but unused funds do not expire).
(Rebate: 5.0%)

Petro-Canada | $50 Gift Card item
Petro-Canada | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 2.5%)

Petro-Canada | $100 Gift Card item
Petro-Canada | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 2.5%)

Pizza-Pizza | $25 Gift Card item
Pizza-Pizza | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 10.0%)

Pizza-Pizza | $100 Gift Card item
Pizza-Pizza | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 10.0%)

Roots | $25 Gift Card item
Roots | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 10.0%)

Shell Canada | $50 Gift Card item
Shell Canada | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 2.5%)

Shell Canada | $100 Gift Card item
Shell Canada | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 2.5%)

The Shoe Company | $25 Gift Card item
The Shoe Company | $25 Gift Card
CA$25

* Also includes: DSW
(Rebate: 7.0%)

Shoppers Drug Mart, Pharmaprix | $25 Gift Card item
Shoppers Drug Mart, Pharmaprix | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 3.0%)

Shoppers Drug Mart, Pharmaprix | $100 Gift Card item
Shoppers Drug Mart, Pharmaprix | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 3.0%)

Sobeys* | $25 Gift Card item
Sobeys* | $25 Gift Card
CA$25

* Also includes: IGA, Foodland, Freshco, Lawtons Drugs, Thrifty Foods, Safeway and Needs.
(Rebate: 4.0%)

Sobeys* | $100 Gift Card item
Sobeys* | $100 Gift Card
CA$100

* Also includes: IGA, Foodland, Freshco, Lawtons Drugs, Thrifty Foods, Safeway and Needs.
(Rebate: 4.0%)

Sport Chek, Atmosphere | $25 Gift Card item
Sport Chek, Atmosphere | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 3.5%)

Starbucks | $10 Gift Card item
Starbucks | $10 Gift Card
CA$10

(Rebate: 5.0%)

Starbucks | $25 Gift Card item
Starbucks | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 5.0%)

Starbucks | $50 Gift Card item
Starbucks | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 5.0%)

Subway | $10 Gift Card item
Subway | $10 Gift Card
CA$10

(Rebate: 3.0%)

Subway | $25 Gift Card item
Subway | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 3.0%)

Tim Hortons | $10 Gift Card item
Tim Hortons | $10 Gift Card
CA$10

(Rebate: 4.0%)

Tim Hortons | $25 Gift Card item
Tim Hortons | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 4.0%)

Tim Hortons | $50 Gift Card item
Tim Hortons | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 4.0%)

Toys R Us* | $25 Gift Card item
Toys R Us* | $25 Gift Card
CA$25

* Also includes: Babies R Us
(Rebate: 2.0%)

Walmart | $25 Gift Card item
Walmart | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 3.0%)

Walmart | $50 Gift Card item
Walmart | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 3.0%)

Walmart | $100 Gift Card item
Walmart | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 3.0%)

Walmart | $250 Gift Card item
Walmart | $250 Gift Card
CA$250

(Rebate: 3.0%)

Wendy's Restaurants | $10 Gift Card item
Wendy's Restaurants | $10 Gift Card
CA$10

(Rebate: 3.0%)

Wendy's Restaurants | $25 Gift Card item
Wendy's Restaurants | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 3.0%)

Winners, Home Sense, Marshalls | $25 Gift Card item
Winners, Home Sense, Marshalls | $25 Gift Card
CA$25

(Rebate: 7.0%)

Winners, Home Sense, Marshalls | $50 Gift Card item
Winners, Home Sense, Marshalls | $50 Gift Card
CA$50

(Rebate: 7.0%)

Winners, Home Sense, Marshalls | $100 Gift Card item
Winners, Home Sense, Marshalls | $100 Gift Card
CA$100

(Rebate: 7.0%)

common:zeffyTipDisclaimerTicketing