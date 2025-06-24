eventClosed

2025 GTHL Legacy Classic presented by Spordle Silent Auction

8755 Bathurst St, Richmond Hill, ON L4C 0H4, Canada

William Nylander Toronto Maple Leafs Jersey (Signed) item
CA$200

Adidas | 52

Morgan Rielly Toronto Maple Leafs Jersey (Signed) item
CA$200

Adidas | 54

Carlo Colaiacovo Toronto Maple Leafs Jersey (Signed) item
CA$150

Fanatics | 54

Wendel Clark Toronto Maple Leafs Jersey (Signed) item
CA$150

Fanatics | 54

Darcy Tucker Toronto Maple Leafs Jersey (Signed) item
CA$150

Fanatics | 52

Mitch Marner Toronto Maple Leafs Jersey (Signed) item
CA$100

Adidas | 52

RJ Barrett Toronto Raptors Jersey (Signed) item
CA$150

Nike | 48/L

Canadian Blind Hockey Jersey (Signed) + Prize Pack item
CA$60

Athletic Knit | Youth XL (Full Roster) | XXL (Not Signed) | Blind Hockey Puck | Mini Stick | Toque | Hat | Cinch Bag

Anthony Romani North Bay Battalion Jersey (Signed) item
CA$80

CCM | 56 | Game-worn

Alexis Lafreniere Team Canada Jersey (Signed) item
CA$250

Nike | L

2025 Team Canada World Junior Championship Jersey (Signed) item
CA$250

Nike | Medium | Full Roster

2024 Team Canada World Junior Championship Jersey (Signed) item
CA$250

Nike | Large | Full Roster

Brad Marchand Team Canada 4 Nations Face-Off Jersey item
CA$100

Fanatics | 44

Josh Morrissey Team Canada 4 Nations Face-Off Jersey item
CA$100

Fanatics | 54

Dylan Larkin Team USA 4 Nations Face-Off Jersey item
CA$100

Fanatics | 54

Nick Suzuki Montreal Canadiens Jersey item
CA$80

Fanatics | XL

Ford Performance Centre 1-Hour Ice Booking item
CA$100

Ford Performance Centre 1-Hour Ice Booking item
CA$100

Ford Performance Centre 1-Hour Ice Booking item
CA$100

Scotiabank Pond 1-Hour Ice Booking + Facility Apparel item
CA$100

Polo (L) | Polo (XL) | Shirt (XL) | Vest Jacket (XL)

Scotiabank Pond 1-Hour Ice Booking + Facility Apparel item
CA$100

Polo (XL) | Polo (XL) | Shirt (XL) | Vest Jacket (XL)

2025-26 Brampton Steelheads 12-Person Suite item
CA$120

1x game, based on availability

2025-26 Toronto Rock Tickets (4x) + Hoodie item
CA$80

XXL | Tickets sent via email for redemption

2025-26 Toronto Sceptres Tickets (2x) + Signed Poster item
CA$80

Tickets sent via email for redemption

2024 HHOF Legends Classic Poster (Signed) item
CA$40

North Bay Battalion Stick (Signed) item
CA$80

Full Roster

2025 AHL All-Star Classic Goalie Stick (Signed) item
CA$80

Eastern Conference Rosters

2025 AHL All-Star Classic Goalie Stick (Signed) (Copy) item
CA$80

Western Conference Rosters

1-Month Ultimate Membership item
CA$25

2025 PrimeTime Sports Management Conference Pass item
CA$100

All-Access, Both Days

Coors Light Danby Compact Refrigerator item
CA$100

Keurig Model K-Suite Single Cup Brewing System item
CA$50

Noble Wellness Clinic 60-Minute Massage item
CA$40

2025-26 Peterborough Petes Tickets (8x) + $50 Gift Card item
CA$80

Ray-Ban Aviator Large Metal item
CA$75

Bobby Hull Chicago Blackhawks Framed Poster (Signed) item
CA$60

$200 Jiffy Voucher item
CA$80

2x $100 Vouchers

Paragenix Systems Fitness Assessment + Training Experience item
CA$100

Summer Adventure Pack item
CA$100

10x Sky Zone Passes (90-Minute) | 6x Air Riderz Passes (30-Minute) | 4x Glow Zone 360 Passes (Free Game) | 2x True North Climbing Passes (Intro Lesson) | Gatorade Cooler (10 QT)

Family Fun Pack item
CA$100

4x Village at Black Creek Passes | 2x ROM Passes | 6x CNE Passes | Gatorade Cooler (10 QT)

Nature Lover Pack item
CA$100

2x Niagara Parks Attraction Passes | 8x Reptilia Zoo Passes | Jungle Cat World Family Day Pass (5x People) | Gatorade Cooler (10 QT)

GTA Foodie Pack item
CA$100

2x Pepper North 3-Sauce Packs | $50 Pizzaville | $50 The Hut Smoothie & Juice Bar | $100 Tim Hortons | $100 Amsterdam Brewhouse | Gatorade Cooler (10 QT)

Golf Fanatic Pack item
CA$100

4x NHLPA Levelwear Polos | 4x Metro Golf Sportsplex Certificates (1-Hour) | 2x $25 Orangeville Golf House | 2x $100 Tracer Golf | Gatorade Cooler (10 QT)

GTHL All-Star Team of the Century (100th Anniversary) item
CA$50

1911-2011

