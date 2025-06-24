2025 GTHL Legacy Classic presented by Spordle Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
Adidas | 52
auctionV2.input.startingBid
Adidas | 54
auctionV2.input.startingBid
Fanatics | 54
auctionV2.input.startingBid
Fanatics | 54
auctionV2.input.startingBid
Fanatics | 52
auctionV2.input.startingBid
Adidas | 52
auctionV2.input.startingBid
Nike | 48/L
auctionV2.input.startingBid
Athletic Knit | Youth XL (Full Roster) | XXL (Not Signed) | Blind Hockey Puck | Mini Stick | Toque | Hat | Cinch Bag
auctionV2.input.startingBid
CCM | 56 | Game-worn
auctionV2.input.startingBid
Nike | L
auctionV2.input.startingBid
Nike | Medium | Full Roster
auctionV2.input.startingBid
Nike | Large | Full Roster
auctionV2.input.startingBid
Fanatics | 44
auctionV2.input.startingBid
Fanatics | 54
auctionV2.input.startingBid
Fanatics | 54
auctionV2.input.startingBid
Fanatics | XL
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
Polo (L) | Polo (XL) | Shirt (XL) | Vest Jacket (XL)
auctionV2.input.startingBid
Polo (XL) | Polo (XL) | Shirt (XL) | Vest Jacket (XL)
auctionV2.input.startingBid
1x game, based on availability
auctionV2.input.startingBid
XXL | Tickets sent via email for redemption
auctionV2.input.startingBid
Tickets sent via email for redemption
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
Full Roster
auctionV2.input.startingBid
Eastern Conference Rosters
auctionV2.input.startingBid
Western Conference Rosters
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
All-Access, Both Days
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
2x $100 Vouchers
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
10x Sky Zone Passes (90-Minute) | 6x Air Riderz Passes (30-Minute) | 4x Glow Zone 360 Passes (Free Game) | 2x True North Climbing Passes (Intro Lesson) | Gatorade Cooler (10 QT)
auctionV2.input.startingBid
4x Village at Black Creek Passes | 2x ROM Passes | 6x CNE Passes | Gatorade Cooler (10 QT)
auctionV2.input.startingBid
2x Niagara Parks Attraction Passes | 8x Reptilia Zoo Passes | Jungle Cat World Family Day Pass (5x People) | Gatorade Cooler (10 QT)
auctionV2.input.startingBid
2x Pepper North 3-Sauce Packs | $50 Pizzaville | $50 The Hut Smoothie & Juice Bar | $100 Tim Hortons | $100 Amsterdam Brewhouse | Gatorade Cooler (10 QT)
auctionV2.input.startingBid
4x NHLPA Levelwear Polos | 4x Metro Golf Sportsplex Certificates (1-Hour) | 2x $25 Orangeville Golf House | 2x $100 Tracer Golf | Gatorade Cooler (10 QT)
auctionV2.input.startingBid
1911-2011
common:zeffyTipDisclaimerTicketing