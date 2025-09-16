Mission Central
2025 Mission Fest "Pop-Ups" - Exhibitor Registration
Nov 1 @ New Life Christian Centre, in North Vancouver
free
ticketing.rate.earlyBirdChip
Date:
Saturday Nov 1, 2025
Time:
6:00–8:30pm
Address:
2800 Mountain Hwy, North Vancouver
Includes one 8-foot-long table
No electricity or wifi are planned
Date:
Saturday Nov 1, 2025
Time:
6:00–8:30pm
Address:
2800 Mountain Hwy, North Vancouver
Includes one 8-foot-long table
No electricity or wifi are planned
seeMoreDetailsMobile
add
Nov 22 @ South Abbotsford Church, in Abbotsford
free
ticketing.rate.earlyBirdChip
Date:
Saturday Nov 22, 2025
Time:
6:00–8:30pm
Address:
32424 Huntingdon Rd, Abbotsford
Includes one 8-foot-long table
No electricity or wifi are planned
Date:
Saturday Nov 22, 2025
Time:
6:00–8:30pm
Address:
32424 Huntingdon Rd, Abbotsford
Includes one 8-foot-long table
No electricity or wifi are planned
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout