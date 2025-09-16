2025 Mission Fest "Pop-Ups" - Exhibitor Registration

Nov 1 @ New Life Christian Centre, in North Vancouver
free
  • Date: Saturday Nov 1, 2025
  • Time: 6:00–8:30pm
  • Address: 2800 Mountain Hwy, North Vancouver
  • Includes one 8-foot-long table
  • No electricity or wifi are planned
Nov 22 @ South Abbotsford Church, in Abbotsford
free
  • Date: Saturday Nov 22, 2025
  • Time: 6:00–8:30pm
  • Address: 32424 Huntingdon Rd, Abbotsford
  • Includes one 8-foot-long table
  • No electricity or wifi are planned

