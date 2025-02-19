Sales closed

2025 Ridge Meadows Business Excellence Awards Silent Auction

Pick-up location

18799 Airport Way #170, Pitt Meadows, BC V3Y 2M5, Canada

#1 | 4 tickets to a Vancouver Canadians Game item
$15

Starting bid

Donated by the Vancouver Canadians! This certificate is redeemable for four (4) tickets to a 2025 regular season home game in the Reserved Grandstand Blackout Dates: Canada Day, Fireworks Extravaganzas, Friday-Sunday games in June-September
#2 | Morpheus8 - Beautiful You Laser item
$100

Starting bid

Donated by Beautiful You Laser! $3,500 Value. Morpheus8 has a countless number of benefits. The main outcome is tighter, firmer and more youthful looking skin. Morpheus8 treatments can be applied on the face, neck and body. The main goals for our patients are for facial rejuvenation, targeting skin laxity and fine lines and texture. Deeper settings can slim areas in the lower face and neck area, more classically known as the jowls and double chin area. There are also protocols that can help decrease active acne by heating the sebaceous gland.
#4 | Cocktail Smoker and Gift Card - Caballero item
#4 | Cocktail Smoker and Gift Card - Caballero
$25

Starting bid

Donated by Caballero Sales and Services! Elevate your cocktail experience with this premium smoker set, designed to add rich, smoky depth to your favorite drinks. Paired with a $50 liquor store gift card, this $125 value gift is perfect for any mixology enthusiast looking to craft the ultimate cocktail.
#5 | A Social Session - Day Media Consulting item
#5 | A Social Session - Day Media Consulting
$20

Starting bid

Donated by Day Media Consulting - Value $250 Expires. March 31, 2025
#6 | Business Coaching Consult - Day Media Consulting item
#6 | Business Coaching Consult - Day Media Consulting
$20

Starting bid

Donated by Day Media Consulting - Value $250 Expires. March 31, 2025
#7 | Pup Basket and Vaccines - Dewdney Animal Hospital item
#7 | Pup Basket and Vaccines - Dewdney Animal Hospital
$80

Starting bid

Donated by Dewdney Animal Hospital - Value $415 approximately Keep your dog happy and healthy with this essential gift basket, featuring durable KONG toys, premium treats, and a veterinary certificate for vaccines and flea/tick prevention. Perfect for dogs of all ages, this bundle provides everything they need for play, wellness, and protection!
#8 | Alumier MD Basket | Dr. Emma Furze item
$25

Starting bid

Donated by Dr. Emma Furze! Value $270 Cleanse, Hydrate Give your skin the love it deserves, with this beautiful Alumier gift basket! Products Include : Purifying Gel Cleanser HydraLight Facial Moisturizer Clear Shield SPF 42 Eye Rescue Pads
#9 | One 90 Minute Driving Lesson - Driving Unlimited item
$25

Starting bid

Donated by Driving Unlimited Academy! Value $155 A 90-minute evaluation lesson is available to help new or experienced drivers assess their current skill level. A driving coach will help you to understand your strengths and weaknesses, then identify the training options that will help you earn your license – or sharpen your skills and improve your confidence. This can be applied towards a larger driving package*
#10 | One 90 Minute Driving Lesson - Driving Unlimited item
$25

Starting bid

Donated by Driving Unlimited Academy! Value $155 A 90-minute evaluation lesson is available to help new or experienced drivers assess their current skill level. A driving coach will help you to understand your strengths and weaknesses, then identify the training options that will help you earn your license – or sharpen your skills and improve your confidence. This can be applied towards a larger driving package*
#11 | One 90 Minute Driving Lesson - Driving Unlimited item
$25

Starting bid

Donated by Driving Unlimited Academy! Value $155 A 90-minute evaluation lesson is available to help new or experienced drivers assess their current skill level. A driving coach will help you to understand your strengths and weaknesses, then identify the training options that will help you earn your license – or sharpen your skills and improve your confidence. This can be applied towards a larger driving package*
#12 | One 90 Minute Driving Lesson - Driving Unlimited item
$25

Starting bid

Donated by Driving Unlimited Academy! Value $155 A 90-minute evaluation lesson is available to help new or experienced drivers assess their current skill level. A driving coach will help you to understand your strengths and weaknesses, then identify the training options that will help you earn your license – or sharpen your skills and improve your confidence. This can be applied towards a larger driving package*
#13 | Vancouver Canucks Hughes Jersey - E-One Moli item
#13 | Vancouver Canucks Hughes Jersey - E-One Moli
$50

Starting bid

Donated by E-One Moli - $280 value The Vancouver Canucks Hughes jersey represents star defenseman Quinn Hughes, known for his elite skating and playmaking abilities. Available in home, away, and alternate styles, it features the team's signature colors and Hughes' name and number, making it a must-have for fans.
#14 | 10 Class Pass - Formation Studio Vancouver item
$25

Starting bid

Donated by Formation Studio! $330 value At Formation Studio we remix dance, music and movement to create an immersive experience that inspires. No matter where you are in your journey, we’re here to help you take one more step down your path of being your healthiest and happiest self. We offer three class types, Freedom a cardio-dance party, Power, a hip-hop step and strength class, and Presence, a choreography class. Get ready to Turn Off, Turn Up and Get Down.
#16 | Round of golf for 4 - Golden Eagles Golf Club item
#16 | Round of golf for 4 - Golden Eagles Golf Club
$50

Starting bid

Donated by the Golden Eagles Golf Club ! $400 value Enjoy a round of golf for four people at the beautiful Golden Eagles Golf Club.
#17 | Luxe Hair and Care Basket - HairFormers item
#17 | Luxe Hair and Care Basket - HairFormers
$40

Starting bid

Donated by HairFormers! Value $400 Indulge in the ultimate self-care experience with this luxurious gift basket, featuring the high-performance Aria Blow Dryer, premium Davines hair and body care products, and an array of chic hair accessories. With a $400 value, this curated collection elevates your beauty routine with salon-quality essentials for effortlessly radiant hair and skin.
#18 | Hopcott Samplers Freezer Pack - Hopcott Farms item
#18 | Hopcott Samplers Freezer Pack - Hopcott Farms
$25

Starting bid

Donated by Hopcott Farms ! $129.99 value Experience the best of locally raised meats with the Hopcott Farms Sampler Pack, a curated selection of premium, farm-fresh cuts perfect for any meal. Thoughtfully packed with high-quality beef, pork, and poultry, this freezer-friendly bundle offers a delicious and convenient way to enjoy ethically sourced, flavorful meats at home. *Hopcott’s Choice in Cut depending on availability/stock
#19 | Bottle of Wine + Monthly Wine Club Dinner-Kingfishers item
$60

Starting bid

Donated by Kingfishers! $325 Value Kingfishers is looking forward to welcoming you and a guest to a one of a kind dining experience! This one of a kind item invites you and a your guest to an upcoming 'Wine Club' dinner at Kingfishers Waterfront Bar & Grill (Approx $250 value). Chef will feature a five-course dinner along with the perfect wine pairing to compliment each course. Held the last week of each month Kingfishers often welcome special guest winemakers to co-host. If that wasn't enough, bring home a bottle of Chaberton Estate Red wine tonight to enjoy before or after your wine club dinner!
#20 | Hybrid Lash Set - Lash Freak item
$25

Starting bid

Donated by Lash Freak ! $180 value Get the perfect balance of volume and natural elegance with the Hybrid Lash Set from Lash Freak, combining classic and volume lash extensions for a full yet wispy look. Designed for a soft, textured finish, this set enhances your eyes with effortless beauty and long-lasting wear.
#21 | 1 Hour Horseback Ride for Two - Leghorn Ranch item
#21 | 1 Hour Horseback Ride for Two - Leghorn Ranch
$50

Starting bid

Donated by Leghorn Ranch! $300 Value Enjoy a scenic one-hour horseback ride for two at Leghorn Ranch, where you’ll explore beautiful trails surrounded by nature. Perfect for all experience levels, this guided adventure offers a relaxing and memorable way to connect with the outdoors on horseback. No experience necessary! A complimentary horseback riding lesson is required before riders can ride the horses in the trails. Safety is very important to us. It will cover: proper horse saddling, selecting a horse to fit the rider size and experience, and how to control the horse (start, stop, turn). The horse that you learn on is the horse that you will ride on in the trails.
#22 | Lunch and Canoeing for 10 - Loon Lake item
#22 | Lunch and Canoeing for 10 - Loon Lake
$50

Starting bid

Donated by Loon Lake ! - value n/a Escape to the exclusive serenity of Loon Lake with a private lakeside experience for 10, featuring a delicious lunch and peaceful canoeing on pristine waters. Nestled in a secluded natural setting not open for daily public use, this prestigious retreat offers a tranquil getaway perfect for relaxation and adventure.
#23 | 4 hour service and Basket - Maid Fantastic Cleaning item
$30

Starting bid

Donated by Maid Fantastic Cleaning! $240 Value Enjoy a spotless home with a professional 4-hour cleaning service from Maid Fantastic, leaving your space refreshed and pristine. Complete with a curated gift basket of premium cleaning supplies!
#24 | A Happy Basket - Maple Ridge Florist item
#24 | A Happy Basket - Maple Ridge Florist
$20

Starting bid

Donated by Maple Ridge Florist! $125 value Delight in a whimsical touch of nature with this charming home and garden gift basket, featuring mushroom-themed décor and adorable accessories. Perfect for nature lovers and cozy home enthusiasts, this curated collection brings a sprinkle of woodland magic to any space.
#25 | $900 Maple Ridge and Pitt Meadows News Ad Campaign item
$50

Starting bid

Donated by Maple Ridge and Pitt Meadows News! $900 value Boost your brand’s visibility with a $900 Maple Ridge and Pitt Meadows News ad campaign, featuring one month of premium ad placement and expert design services. With 25,000 impressions, this targeted campaign ensures maximum exposure to engage your local audience effectively.
#26 | Golf for Four - Meadow Gardens item
#26 | Golf for Four - Meadow Gardens
$50

Starting bid

Donated by Meadow Gardens Golf Club! $350 approximate value Enjoy a premier golfing experience at Meadow Gardens Golf Club in Pitt Meadows with a round for four on its stunning, championship-level course. Surrounded by breathtaking scenery, this unforgettable day on the greens offers the perfect blend of challenge and relaxation for golf enthusiasts.
#27 | Voucher for a WEEK of Meal Prep - MealsAWeight item
$30

Starting bid

Donated by MealsAWeight! $200 approximate value Enjoy a week of delicious and nutritious meals with this Meal Prep Certificate*, designed to make healthy eating effortless. Perfectly portioned and expertly prepared, these chef-crafted meals provide convenience without compromising on flavor or quality! *Consultation on menu and meal choices with Ellie for the week, subject to chef weekly menus and choices.
#28 | The Simple Things in Life Home Basket -Mueller and Co item
#28 | The Simple Things in Life Home Basket -Mueller and Co
$30

Starting bid

Donated by Mueller and Co! $200 approximate value Proudly curated by Mueller & Co., a company dedicated to offering timeless, artisanal products that elevate everyday living with an emphasis on craftsmanship and sustainability! This beautifully curated gift basket is a thoughtful collection of high-quality home goods, including charming mugs and elegant décor pieces, designed to bring warmth and style to any space. Each item is carefully selected to create a cozy and welcoming atmosphere, making it the perfect gift for any occasion.
#29 | MWHP Will Services item
$80

Starting bid

Donated by MWHP Lawyers and Notaries - $700 value Our firm is thrilled to offer you a WILL (for an individual) or SPOUSAL WILLS (for married or common-law couples) valued at up to $700. Ensure peace of mind for you and your loved ones with professional will services from MWHP, providing personalized estate planning tailored to your unique needs. With expert guidance, MWHP helps you create clear and legally sound wills, ensuring your wishes are respected and your legacy protected.
#30 | Hatchery Tour and Basket item
$15

Starting bid

Donated by K.E.E.P.S. (Kanaka Education & Environmental Partnership Society) Enjoy a basket full of Pacific Salmon goods and a Hatchery Tour for up to 10 People at the Bell Irving Hatchery in Kanaka Creek. Enjoy a 2-hour behind-the-scenes tour of the hatchery to see how we harvest and raise the eggs, with the chance to release some fry to Kanaka Creek yourself! Learn about the importance of hatcheries to the environment and the value brought to our community.
#31 | Hatchery Tour and Basket - ARMS item
$15

Starting bid

Donated by the Alouette River Management Society- Enjoy your basket full of Pacific Salmon goods, and Hatchery Tour for up to 25 People with the Alouette River Management Society. Enjoy a one-hour tour to learn about the five species of Pacific salmon and their lifecycle through engaging storytelling. Understand the importance of salmon in the Alouette Watershed, and learn about the interconnectedness of the salmon forest. Depending on the season, the tour can also include visiting our pollinator garden and honeybee hive. Can be redeemed: April 22nd, June 1st, October 8th, and September 27th
#32 | IPad Air 13" - Pitt Meadows Plumbing item
$200

Starting bid

Donated by Pitt Meadows Plumbing! $1000 value The iPad Air 13" combines powerful performance with a sleek, lightweight design, featuring a stunning Retina display and impressive processing power. Perfect for work, entertainment, and everything in between, this versatile device offers seamless multitasking and advanced features.
#33 | Not Your Average Comic Book Basket - Sector Comic Book item
$10

Starting bid

Donated by Sector 2814 Comics and Toys! - $60 value A thrilling collectible bundle from Sector 2814, this fun basket includes a Gundam Transformer, Marvel Legends Kro, and Star Wars Leia action figures, perfect for any sci-fi and superhero fan. Plus, enjoy a $25 gift card to add even more to your collection!
#34 | 30 minute helicopter experience for two - SKY Hangar item
#34 | 30 minute helicopter experience for two - SKY Hangar
$50

Starting bid

Donated by SKY Hangar and Helicopters - $275 value If you have never been in a helicopter before, this is the experience for you! Discover the amazing world of helicopters with this 30 minute experience; tour the SKY Hangar, take a walk-around tour of the helicopter, wear full headsets while onboard to listen to the Airport Tower, local air traffic and of course your pilot! The 20km loop flies over the mighty Fraser River, local islands and Golden Ears Bridge and take approximately 10-12 minutes. This is a perfect opportunity to fly in a helicopter with the kids, curious minds or treat yourself to the best gift in town!
#35 | Weekend Care Basket - Sugaring Change item
$25

Starting bid

Donated by Sugaring Change - $130 value Indulge in a weekend care basket that includes: $50 Gift card Truly lip balm Honey Face Mask Lavender Sweet Orange and Vanilla Shower steamers Lemongrass Body Scrub Hydrating Body Oil
#36 | Warm and Cozy - Switchback Brewing item
#36 | Warm and Cozy - Switchback Brewing
$15

Starting bid

Donated by Switchback Brewing - $100 Value Stay warm and stylish with the cozy Switchback Brewing plaid jacket, featuring a comfortable hood and a rugged design perfect for any outdoor adventure. Pair it with the Flexfit ballcap for a complete look that shows off your love for great craft beer and adventure.
#37 | Two Show Tickets - Maple Ridge ACT Arts Centre item
#37 | Two Show Tickets - Maple Ridge ACT Arts Centre
$15

Starting bid

Donated by the ACT Arts Centre Maple Ridge - $75 value 2 vouchers – each voucher will give a ticket to one of the 2025 ACT Present performances.
#38 | $500 Gift Card - Valley Weddings item
$100

Starting bid

Donated by Valley Weddings! $500 Gift Card Expires December 31st, 2026
#39 | 1 hour studio session and photo prints -Vibrant Photos item
$50

Starting bid

Donated by Vibrant Photos - $1000 value 1 hour studio or location photoshoot, and 5 sheets of photos and 5 digitals!
#40 | Entertain at Home - Westcoast Auto Group item
#40 | Entertain at Home - Westcoast Auto Group
$10

Starting bid

Donated by Westcoast Auto Group! Value N/d Elevate your hosting experience with this elegant home serving plate set, perfect for entertaining guests with style and ease. Paired with a sophisticated glassware set, it’s ideal for serving drinks and appetizers at any gathering.
#41 | Gift Basket - Macdonald and Meechan Notaries item
#41 | Gift Basket - Macdonald and Meechan Notaries
$30

Starting bid

Donated by Lucy Meechan of Macdonald and Meechan Notaries! - $300 value Welcome home! This thoughtfully curated welcome basket includes a beautiful wooden charcuterie board, a bottle of wine, essential home-warming goodies, and a $150 gift certificate for personalized planning services.
#42 | Family Fest Vendor Booth - Ridge Meadows Home Show item
$25

Starting bid

Donated by the Ridge Meadows Home Show! $275 value It is said of Ridge Meadows Home Show: “If you can’t sell product at this show, you’ve either got the wrong product or you don’t know how to sell.” This item includes a 10 by 10 family fest vendor booth, on May 2-4, 2025! Lauded for its combination of quality exhibitors and consistently high traffic, the show delivers solid results, booth rates well below its closest competitors and an efficient organization that makes exhibiting easy – even for first timers.
#43 | Network Assessment - Myriad Technologies item
$30

Starting bid

Donated by Myriad Technologies - $500 Value This package includes a complete review of your current IT systems, security measures, and overall performance. Our expert team will identify areas for improvement, offering recommendations to optimize your network for enhanced efficiency and protection.
#44 | Cybersecurity Risk Assessment - Myriad Technologies item
$50

Starting bid

Donated by Myriad Technologies - $1,000 value Our Cybersecurity Risk Assessment identifies potential cyber threats, vulnerabilities, and weaknesses within your business's IT infrastructure. We'll help you implement robust solutions and strategies to bolster your security and minimize the risk of data breaches or attacks.
#45 | Cloud Migration Consultation (up to 4 hours) -Myriad item
$50

Starting bid

Donated by Myriad Technologies - $750 value This service provides up to 4 hours of expert consultation for businesses looking to migrate to the cloud. Whether you're considering a full-scale migration or just exploring cloud solutions, our team will guide you through the process to ensure a seamless and secure transition.
#46 | Cybersecurity or AI Training (Up to 2 hours) -Myriad item
$30

Starting bid

Donated by Myriad Technologies - $500 value Tailored to your team’s needs, this session provides up to 2 hours of specialized training in either cybersecurity best practices or AI technologies. Equip your team with the skills to safeguard against cyber threats or harness the power of AI for business growth.
#47 | Yetis, Clothes and Gift Card- Reliable Towing Services item
$25

Starting bid

Donated by Reliable Towing and Maple Ridge Towing! Value $275 Your exciting gift basket includes... -Pull over hoodie 2XL -two yetis -$100 Marcs Gift Card -tShirt XL -Hat
#48 | Flames Jacket and Hat - Johnston Meier item
$15

Starting bid

#49 | Building Legacies Basket - Ridge Notaries item
#49 | Building Legacies Basket - Ridge Notaries
$50

Starting bid

Donated by Ridge Notaries - $400 value "Seal Your Legacy with our Ridge Notaries Gift Basket: This beautifully curated basket includes a $250 gift certificate towards our notarial services. Create your will, power of attorney, or representation agreement with the guidance of our experienced Notaries, Chantal L.M. Despot or Elizaveta Afanassieva. It also features a Ridge Notaries mug, a family photo album to preserve cherished moments, a journal and pen for your reflections, elegant glass picture frames, and soothing Purity Lab botanicals for relaxation. Perfect for those looking to plan for the future while cherishing the present".
#50 | Two BC Lions Home Game Tickets - BC Lions item
$15

Starting bid

Congratulations! You are the recipient of Two (2) Lower Corner Tickets to a 2025 BC Lions Regular Season Home Game at BC Place Stadium, courtesy of the BC Lions and our Community Partner, TELUS.
#51 | The Vancouver Bandits Home Game Suite Experience item
$100

Starting bid

Donated by the Vancouver Bandits! Value $700 approximately The Vancouver Bandits Suite Experience offers private accommodations at the Langley Events Centre for an at home Basketball Game for up to 12 people, with in suite catering and drink options.
#52 | Kubera Golf Essentials and Gift Card item
#52 | Kubera Golf Essentials and Gift Card
$15

Starting bid

Donated by Kubera! $200 Value The Kubera cooler bag bundle includes an insulated cooler bag, a stylish golf visor, a cozy toque, and a set of golf balls—perfect for any golf enthusiast. Plus, enjoy a $100 Starbucks gift card to grab even more essentials for your game!
#53 | Black Walnut Coffee Table - K&K Custom Creations item
#53 | Black Walnut Coffee Table - K&K Custom Creations
$50

Starting bid

Donated by K&K Custom Creations! $299 value This Canadian black walnut table is made up of a single sustainably sourced live edge round and was designed with simplicity in mind. The grain patterns and coloration throughout this slab are stunning and the natural live edges of this piece are unique and completely organic in shape, as nature intended. Any imperfections have been filled with a solid black epoxy so as not to take away from the black walnut grain and coloring, but highlight it. Our pieces are all finished with a Canadian all natural non-toxic hardwax oil to provide a natural, yet durable surface, that is easy to maintain with little to no maintenance. Our live edge slabs are ethically sourced within Canada and have all been urban salvaged, meaning what would normally be "wasted wood" can now be turned into high quality hardwood home décor and furniture that will last a lifetime. Table Details 20" Round x 2" Thick Top x 18" Overall Height Custom Metal Hairpin Legs $299.00
#54 | Celebrating Local Excellence - Mom and Me Pies item
#54 | Celebrating Local Excellence - Mom and Me Pies
$15

Starting bid

Donated by Mom and Me Pies! $100 value Get cozy for your date night in, with this supporting local business package. Two cozy and fun Ridge Bidge Embroidery sweaters (Grey "Maple Ridge" - XL, and Blue "Mom and Me Pies" - L) and your very own Maple Ridge Opoly Board Game.
