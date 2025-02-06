MCRC
2025 Sponsorship Opportunities
Eco- Chic Title Sponsor
CA$2,500
Eco-Chic Platinum Sponsor
CA$1,500
Eco-Chic Diamond Sponsor
CA$1,000
Eco- Chic Dinner Sponsor
CA$1,000
Eco-Chic Entertainment Sponsor
CA$1,000
Eco-Chic Event Bag Sponsor
CA$650
Eco-Chic Vendor Table
CA$100
On The Green Title Sponsor
CA$7,500
On the Green- Platinum Sponsor
CA$5,000
On the Green- Dimond Sponsor
CA$3,000
On The Green- Dinner Gala Sponsor
CA$3,000
On The Green- Air Cannon Sponsor
CA$2,500
On The Green- Custom Cart Sponsor
CA$2,500
On the Green-Lunch Sponsor
CA$2,000
On the Green- Hole in One Contest
CA$1,500
On the Green- Photo's on the Green
CA$1,500
On the Green- Snack Hole Sponsor
CA$750
On the Green- Exclusive Hole Sponsor
CA$500
On the Green- Host a Hole
CA$175
On the Green- Returning Host a Hole
CA$150
Knights and Tiara's- Title Sponsor
CA$1,000
Knights and Tiara's- Platinum Sponsor
CA$800
Knights and Tiara's- Diamond Sponsor
CA$1,000
Knights and Tiara's- Royal Portrait Sponsor
CA$1,000
Knights and Tiara's- Princess Sponsor
CA$500
Knights and Tiara's- Face Painting Sponsor
CA$500
Knights and Tiara's- Vendor Table
CA$150
All 4 Her- Title Sponsor
CA$5,000
All 4 Her- Platinum Sponsor
CA$3,000
All 4 Her-Diamond Sponsor
CA$2,000
All 4 Her- Quick Pit Stop Sponsor
CA$1,500
All 4 Her- Starting Line Sponsor
CA$1,000
All 4 Her- Warm Up Sponsor
CA$700
All 4 Her- MCRC Kids Dash Sponsor
CA$500
All 4 Her- Water Sponsor
CA$500
All 4 Her- Exclusive Table Sponsor
CA$175
All 4 Her- Community Sponsor
CA$150
