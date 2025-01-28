2025 Taste Canada Awards Submissions

Submission fee is $150.00 per title (non-refundable).
(Note: If submitting more than one title, the fees can be combined into one payment with separate online entry forms for each book.)
---
Les frais de soumission sont de 150,00 $ par titre (non remboursable).
(Remarque : si plus d’un titre est soumis, les frais peuvent être combinés en un seul transaction avec des formulaires séparés pour chaque titre).
Submission fee is $150.00 per title (non-refundable).
(Note: If submitting more than one title, the fees can be combined into one payment with separate online entry forms for each book.)
---
Les frais de soumission sont de 150,00 $ par titre (non remboursable).
(Remarque : si plus d’un titre est soumis, les frais peuvent être combinés en un seul transaction avec des formulaires séparés pour chaque titre).
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!