2025 Taste Canada Awards Submissions

Submission fee is $150.00 per title (non-refundable). (Note: If submitting more than one title, the fees can be combined into one payment with separate online entry forms for each book.) --- Les frais de soumission sont de 150,00 $ par titre (non remboursable). (Remarque : si plus d’un titre est soumis, les frais peuvent être combinés en un seul transaction avec des formulaires séparés pour chaque titre).

Submission fee is $150.00 per title (non-refundable). (Note: If submitting more than one title, the fees can be combined into one payment with separate online entry forms for each book.) --- Les frais de soumission sont de 150,00 $ par titre (non remboursable). (Remarque : si plus d’un titre est soumis, les frais peuvent être combinés en un seul transaction avec des formulaires séparés pour chaque titre).

More details...