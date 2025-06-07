Hosted by

Tumblers Gymnastics Centre

2025 Tumblers' Classic Competition Silent Auction

330 Vantage Dr, Orléans, ON K4A 3W1, Canada

$58 Mimossa Gift Certificate item
$58 Mimossa Gift Certificate
$10

Starting bid

This $58 gift card can be used on Mimossa’s online store for gymnastics merchandise. It offers $58 off your entire order. The card is valid for one-time use only.
Free Haircut at Fadi's Barbershop #1 item
Free Haircut at Fadi's Barbershop #1
$5

Starting bid

Enjoy a free haircut at Fadi’s Barber Shop, where professional service and great style come together.
$25 Gift Card to Mexicali Rosas item
$25 Gift Card to Mexicali Rosas
$5

Starting bid

Enjoy delicious Mexican cuisine with this $25 gift card to Mexicali Rosas.
Dinner for Two at the Works Gourmet Burger Bistro #1 item
Dinner for Two at the Works Gourmet Burger Bistro #1
$15

Starting bid

Enjoy dinner for two at The WORKS Gourmet Burger Bistro, including two gourmet burgers, one appetizer, and two small shakes. Valid at the Orleans or Kanata location.
Markies $25 Gift Voucher #1 item
Markies $25 Gift Voucher #1
$5

Starting bid

Enjoy $25 off your order at Markie’s Montreal Smoked Meat with this gift voucher. Voucher must be presented at the time of ordering.
Glamour Nails & Spa Gift Certificate item
Glamour Nails & Spa Gift Certificate
$5

Starting bid

This gift certificate to Glamour Nails & Spa is valid for one service of your choice from their full range of offerings.
Roosters Men's Grooming Center item
Roosters Men's Grooming Center
$10

Starting bid

Enjoy a professional cut and beard trim at Roosters Men’s Grooming Center, valued at $60.
Condor Golf Pass $50 #1 item
Condor Golf Pass $50 #1
$10

Starting bid

This $50 pass to Condor Golf is valid for golf only, giving you great access to the course and facilities.
$25 Canuck Bucks #1 item
$25 Canuck Bucks #1
$5

Starting bid

Enjoy $25 in Canuck Bucks to spend at Jonny Canuck’s, valid toward food and drinks.
$50 Play it Again Sports item
$50 Play it Again Sports
$10

Starting bid

$50 to Play it Again Sports
$25 Certificate to Taproom 260 #1 item
$25 Certificate to Taproom 260 #1
$5

Starting bid

Enjoy $25 toward food and drinks with this certificate to Taproom 260, a local spot known for its great atmosphere and craft beer selection.
$25 Gift Certificate to EggsPress item
$25 Gift Certificate to EggsPress
$5

Starting bid

Enjoy $25 toward a delicious breakfast or lunch with this gift certificate to EggsPress.
Gift Certificate to Skins Derma Care item
Gift Certificate to Skins Derma Care
$50

Starting bid

Indulge in a luxurious experience with a $250 value Wellness facial, plus a $30 voucher for a sauna or pod session and cold plunge—perfect for relaxation and rejuvenation.
Buffet Meal for Two #1 item
Buffet Meal for Two #1
$30

Starting bid

Enjoy a buffet meal for two at Mandarin, valued at $84.
$100 Gift Certificate to Wei's Noodle Housef item
$100 Gift Certificate to Wei's Noodle Housef
$30

Starting bid

Enjoy $100 worth of delicious Asian cuisine with this gift certificate to Wei’s Noodle House.
$25 Gift Card to Booster Juice #1 item
$25 Gift Card to Booster Juice #1
$5

Starting bid

Enjoy $25 worth of smoothies, juices, and healthy snacks with this gift card to Booster Juice.
$400 Personal Training Pass + $30 Sauna/Pod + Cold Plunge item
$400 Personal Training Pass + $30 Sauna/Pod + Cold Plunge
$50

Starting bid

Kickstart your fitness journey with a $400 value personal training pass for five one-on-one sessions with Kyle at No Limits Boot Camp, plus enjoy recovery and relaxation with a $30 value voucher for a sauna or pod session and cold plunge at Skins Derma Care.
$480 Personal Training Pass + $30 Sauna/Pod + Cold Plunge item
$480 Personal Training Pass + $30 Sauna/Pod + Cold Plunge
$50

Starting bid

Reach your fitness goals with a $480 value personal training pass for sessions with Jonel, and enhance your recovery with a $30 value voucher for a sauna or pod session and cold plunge at Skins Derma Care.
$480 Personal Training Pass + $30 Sauna/Pod + Cold Plunge item
$480 Personal Training Pass + $30 Sauna/Pod + Cold Plunge
$50

Starting bid

Push your limits with a $480 value personal training pass for sessions with Ibrahim at No Limits Bootcamp, and unwind with a $30 value voucher for a sauna or pod session and cold plunge at Skins Derma Care.
$230 Value Gym Access + Sauna/Pod + Cold Plunge Voucher item
$230 Value Gym Access + Sauna/Pod + Cold Plunge Voucher
$50

Starting bid

Enjoy unlimited 24/7 gym access valued at $230, plus a $30 voucher for a sauna or pod session and cold plunge at Skins Derma Care for the ultimate recovery experience.
$570 Value PT Sessions + $30 Value Sauna/Pod + Cold Plunge item
$570 Value PT Sessions + $30 Value Sauna/Pod + Cold Plunge
$50

Starting bid

Achieve your fitness goals with personal training sessions valued at $570 with Christine, and enhance your recovery with a $30 voucher for a sauna or pod session and cold plunge at Skins Derma Care.
$25 Gift Certificate to Moose McGuire's #1 item
$25 Gift Certificate to Moose McGuire's #1
$5

Starting bid

Enjoy $25 toward food and drinks with this gift certificate to Moose McGuire’s.
$25 Gift Certificate to Escape Spa Wellness #1 item
$25 Gift Certificate to Escape Spa Wellness #1
$5

Starting bid

Relax and unwind with this $25 gift certificate to Escape Spa Wellness.
1 Month Pass to A Foot Above Fitness item
1 Month Pass to A Foot Above Fitness
$30

Starting bid

Stay active with this 1-month pass to A Foot Above Fitness, valued at $100.
$30 Gift Card for Stuffed Cookies by Kat item
$30 Gift Card for Stuffed Cookies by Kat
$5

Starting bid

Satisfy your sweet tooth with a $30 gift card to Stuffed Cookies by Kat.
$20 Gift Card to Grilled Shawarma #1 item
$20 Gift Card to Grilled Shawarma #1
$5

Starting bid

Enjoy $20 worth of delicious Middle Eastern cuisine with this gift card to Grilled Shawarma, perfect for wraps, plates, and more.
$25 Gift Card to Juice Dudez #1 item
$25 Gift Card to Juice Dudez #1
$5

Starting bid

Refresh yourself with this $25 gift card to Juice Dudez, good for smoothies, juices, and snacks.
$50 Gift Card to Yalla Yalla Bakery & Lebanese Food #1 item
$50 Gift Card to Yalla Yalla Bakery & Lebanese Food #1
$5

Starting bid

Enjoy $50 toward delicious baked goods and authentic Lebanese cuisine with this gift card to Yalla Yalla Bakery & Lebanese Food.
$25 Gift Card to Bite Burger House item
$25 Gift Card to Bite Burger House
$5

Starting bid

Savour $25 worth of tasty burgers and more with this gift card to Bite Burger House.
$50 Gift Card to Bad Alibi item
$50 Gift Card to Bad Alibi
$5

Starting bid

Enjoy $50 toward food and drinks with this gift card to Bad Alibi.
Free Oil Change Service item
Free Oil Change Service
$10

Starting bid

Keep your car running smoothly with a free oil change service at Mr. Lube.
Fitness Supplies & Sauna/Pod + Cold Plunge Voucher item
Fitness Supplies & Sauna/Pod + Cold Plunge Voucher
$5

Starting bid

Stay fueled and refreshed with a No Limits Bootcamp water bottle and protein pancake mix, plus enjoy recovery with a sauna or pod session and cold plunge voucher at Skins Derma Care.
Koena Spa Pass #1 item
Koena Spa Pass #1
$20

Starting bid

Enjoy one access to the Thermal Experience at Koena Spa, complete with one sparkling wine and a bathrobe rental for a relaxing and luxurious visit.
$50 Gift Certificate to Connor's Gaelic Pub item
$50 Gift Certificate to Connor's Gaelic Pub
$10

Starting bid

Enjoy $50 toward food and drinks with this gift certificate to Connor’s Gaelic Pub.
5 Free Shawarma Sandwiches item
5 Free Shawarma Sandwiches
$10

Starting bid

Treat yourself to 5 free shawarma sandwiches at Turkish Anatolia Restaurant.
4 Tickets to Opening Night Grands Feux item
4 Tickets to Opening Night Grands Feux
$50

Starting bid

Experience the magic of fireworks with 4 tickets to Opening Night of Grands Feux du Lac Leamy.
1 Month Unlimited at Modo Yoga Orleans item
1 Month Unlimited at Modo Yoga Orleans
$50

Starting bid

Enjoy one month of unlimited yoga at Modo Yoga Orleans, valued at $150.
Barbie Gymnastics Set item
Barbie Gymnastics Set
$15

Starting bid

Custom made Barbie Gymnastics Set!
$10 Gift Voucher to Shoeless Joe's #1 item
$10 Gift Voucher to Shoeless Joe's #1
$1

Starting bid

Enjoy $10 toward food and drinks with this gift voucher to Shoeless Joe’s.
$20 Gift Voucher to Shoeless Joe's #1 item
$20 Gift Voucher to Shoeless Joe's #1
$5

Starting bid

Enjoy $20 toward food and drinks with this gift voucher to Shoeless Joe’s.
$100 Gift Certificate to Beacon Hill Fur Family item
$100 Gift Certificate to Beacon Hill Fur Family
$50

Starting bid

Enjoy a $100 gift certificate to Beacon Hill Fur Family, valid toward any service such as grooming or training, OR any event including pet first aid, puppy yoga, and more!
Olympian Signed Poster item
Olympian Signed Poster
$10

Starting bid

Poster signed by 3 times Olympian Svetlana Boginskaya.
One FREE Game of Bowling #1 item
One FREE Game of Bowling #1
$1

Starting bid

Enjoy a free game of bowling with shoe rental included at Orleans Bowling!
Prepaid Admission Pass #1 item
Prepaid Admission Pass #1
$5

Starting bid

Enjoy rock climbing at Altitude gym with a Prepaid Admission Pass. You will get access to either the Orleans or Kanata location.
Session 2 - Saturday 7th, 2025 (12pm - 5pm) #1 item
Session 2 - Saturday 7th, 2025 (12pm - 5pm) #1
$1

Starting bid

Enjoy access to Session 2 of the Orleans Festival with this pass, valid on Saturday, June 7th, 2025, from 12 PM to 5 PM—an afternoon filled with music, food, and fun!
