Willowdale Christian School - Bazaar
2025 WCS Christmas Bazaar - Day Of Dutch Sales
Gouda Cheese, 1/16 variety pack
$13
Add
Croquettes, 6pk
$13
Add
Croquettes, 12pk
$25
Add
Grocery: Almond Cookies (Gevulde Koek)
$6
Add
Grocery: Almond Fingers
$6
Add
Grocery: D.R. Chocolate Hail
$12
Add
Grocery: Droopjes
$5
Add
Grocery: Dutch Mustard
$7
Add
Grocery: King Peppermints, Roll
$2
Add
Grocery: Modderman Cake (Honey Cake)
$7
Add
Grocery: Raisin Bread
$6
Add
Grocery: Speculaas
$6
Add
Grocery: Stroop Wafels
$8
Add
Grocery: VDM Pumpernickel Rye
$6
Add
Grocery: Wilhemenia Mints, Box
$4
Add
Flowers: 4" Poinsettia
$7
Add
Flowers: 6" Poinsettia
$13
Add
Flowers: 8" Mixed Planter
$25
Add
Flowers: 15" Mixed Planter
$33
Add
Greeting Card, individual
$1
Add
Gift Card: Tim Hortons $15
$15
Add
Gift Card: Tim Hortons $25
$25
Add
Gift Card: Starbucks $25
$25
Add
Gift Card: President's Choice $100
$100
Add
Add a donation for Willowdale Christian School - Bazaar
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue