Table Tennis Saskatchewan Association Inc.

Hosted by

Table Tennis Saskatchewan Association Inc.

About this event

2026 Canadian National Table Tennis Championships

515 Portage Ave

Winnipeg, MB R3B 2E9, Canada

U11 Boys Singles (>2015)
$150

Players may enter their own age category and one higher category (max 2 singles events total)

U11 Girls Singles (>2015)
$150

Players may enter their own age category and one higher category (max 2 singles events total)

U13 Boys Singles (>2013)
$150

Players may enter their own age category and one higher category (max 2 singles events total)

U13 Girls Singles (>2013)
$150

Players may enter their own age category and one higher category (max 2 singles events total)

U15 Boys Singles (>2011)
$150

Players may enter their own age category and one higher category (max 2 singles events total)

U15 Girls Singles (>2011)
$150

Players may enter their own age category and one higher category (max 2 singles events total)

U17 Boys Singles (>2009)
$150

U17 Singles is Optional event which requires Citizenship, PR is not eligible; lower rating players might be eliminated depending on the number of entries.

U17 Girls Singles (>2009)
$150

U17 Singles is Optional event which requires Citizenship, PR is not eligible; lower rating players might be eliminated depending on the number of entries.

U19 Boys Singles (>2007)
$150

Players may enter their own age category and one higher category (max 2 singles events total)

U19 Girls Singles (>2007)
$150

Players may enter their own age category and one higher category (max 2 singles events total)

Men's Open Singles
$150

Players may enter max 2 singles events total, No age restriction for Open Singles.

Women's Open Singles
$150

Players may enter max 2 singles events total, No age restriction for Open Singles.

Men's 40+ Singles
$150

Players may enter max 2 singles events total, DOB 2026-jun-01 or earlier.

Women's 40+ Singles
$150

Players may enter max 2 singles events total, DOB 2026-jun-01 or earlier.

Men's Open Doubles
$75

$75 is per player, make sure you fill your partner's full name later, No age restriction for Open Doubles.

Women's Open Doubles
$75

$75 is per player, make sure you fill your partner's full name later, No age restriction for Open Doubles.

Mixed Open Doubles
$75

$75 is per player, make sure you fill your partner's full name later, No age restriction for Open Doubles.

Team SASK U13 Boys
Free

Invited Only, make sure you have confirmation email from Mark

Team SASK U13 Girls
Free

Invited Only, make sure you have confirmation email from Mark

Team SASK U15 Boys
Free

Invited Only, make sure you have confirmation email from Mark

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!