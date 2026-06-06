Soroptimist International Western Canada Region

Hosted by

Soroptimist International Western Canada Region

About this event

2026 Soroptimist Western Canada Region Dues Billing

Regular Member
$50

Enter the number of members

Life Member
$30

Enter the number of members

Special Risk Insurance Premiums
$15

Enter one for each regular and life member ie. 15 regular members and 1 life member = 16 Special Risk Insurance Premiums

Pre Conference Registration fee
$150

Please enter one per club

Club Directors and Officers Insurance
$365

Please enter one per club except for SI of Vancouver

Late fee
$50

Please select one if you are submitting fees after September 1st to September 30th.

Late fee #2
$100

Please select one if you are submitting fees after October 1st.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!