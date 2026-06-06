2026 Soroptimist Western Canada Region Dues Billing

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Enter one for each regular and life member ie. 15 regular members and 1 life member = 16 Special Risk Insurance Premiums
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Please select one if you are submitting fees after September 1st to September 30th.
Please select one if you are submitting fees after October 1st.
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