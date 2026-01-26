2026 Taste Canada Awards Submissions

Submission fee is $165.00 per title (non-refundable).

(Note: If submitting more than one title, the fees can be combined into one payment with separate online entry forms for each book.)

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Les frais de soumission sont de 165,00 $ par titre (non remboursable).

(Remarque : si plus d’un titre est soumis, les frais peuvent être combinés en un seul transaction avec des formulaires séparés pour chaque titre).