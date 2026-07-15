A bright red high-heeled shoe is prominently displayed in the foreground, with text about "Walk a Mile in Her Shoes" and "Wellspring Family Resource & Crisis Centre" in the background.
Wellspring Family Resource & Crisis Center

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2026 Walk A Mile In Her Shoes

4752 51 Ave

Whitecourt, AB T7S 1W2, Canada

Gold Sponsorship
$2,500

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  • Recognition as a community partner supporting Walk A Mile In Her Shoes
Silver Sponsorship
$1,000

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Bronze Sponsorship
$500

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