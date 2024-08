Projet de sculpture mixte pour enfants / Mix Media Sculpture Project for Kids

Salut les enfants. Rejoignez Heawon Chun, professeur d'art local, pour un cours d'art guidé au club

alors qu'elle explore diverses techniques de sculpture utilisant des matériaux naturels

tels que le feutrage et le bois.



* Le cours se déroulera de 9h00 à 12h00 le 20 juillet et sera gratuit.

* Ouvert à tous les niveaux. Aucune expérience nécessaire.

*Veuillez noter que l'âge minimum est de 12 ans et qu'il y a un plafond de 10 inscrits.



Une petite exposition d'art suivra après le cours









Hey Kids. Join local art teacher Heawon Chun for a guided art class at the club as she explores

various sculpture techniques using natural materials such as felting and wood.





* The class will run from 9:00am - 12:00pm on July 20 and be free of cost.

* Open to all levels. No experience necessary.

* Note that the minimum age is 12 years old and there is a cap of 10 registrants.





A small art display will follow after the class