Nation Kin-Ball

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About this event

28 mars 2026 à Nation Kin-Ball

800 Rue de la Sorbonne

Québec, QC G1H 1H1, Canada

9h30 à 11h30 - Parent-enfant item
9h30 à 11h30 - Parent-enfant
$10

Viens découvrir le Kin-Ball avec ton enfant !

Inscrivez-vous en duo parent-enfant (enfants de 7 à 15 ans) et venez bouger avec nous pendant 2 heures de pur plaisir !

Au programme :
✔️ Initiation au Kin-Ball avec nos entraîneurs
✔️ Apprentissage des règles et des techniques de base
✔️ Matchs amicaux pour mettre le tout en pratique

💲 Coût : 10 $ par duo parent-enfant
📍 Lieu : Polyvalente de Charlesbourg
900, rue de la Sorbonne, Québec
🗓 Remboursable jusqu’au 25 mars
⚠️ Places limitées !

📞 Questions ? 418-261-8294

12h à 15h - Kin-Ball libre item
12h à 15h - Kin-Ball libre
$10

Venez jouer avec nous de 12 h à 15 h au gymnase de la Polyvalente de Charlesbourg !

🎉 Activité libre — rien d’organisé officiellement
🤝 Les équipes seront formées sur place
🏐 Du jeu, du plaisir et du Kin-Ball entre membres !

Pour les membres, code promo : MEMBRE pour venir gratuitement! :) Valide seulement pour les joueurs inscrits dans une pratique de Nation Kin-Ball pour l'année 2025-2026.

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