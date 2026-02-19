28 mars 2026 à Nation Kin-Ball

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About this event
Inscrivez-vous en duo parent-enfant (enfants de 7 à 15 ans) et venez bouger avec nous pendant 2 heures de pur plaisir !
Au programme :
✔️ Initiation au Kin-Ball avec nos entraîneurs
✔️ Apprentissage des règles et des techniques de base
✔️ Matchs amicaux pour mettre le tout en pratique
💲 Coût : 10 $ par duo parent-enfant
📍 Lieu : Polyvalente de Charlesbourg
900, rue de la Sorbonne, Québec
🗓 Remboursable jusqu’au 25 mars
⚠️ Places limitées !
📞 Questions ? 418-261-8294
Venez jouer avec nous de 12 h à 15 h au gymnase de la Polyvalente de Charlesbourg !
🎉 Activité libre — rien d’organisé officiellement
🤝 Les équipes seront formées sur place
🏐 Du jeu, du plaisir et du Kin-Ball entre membres !
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