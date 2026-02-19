28 mars 2026 à Nation Kin-Ball

Viens découvrir le Kin-Ball avec ton enfant !

Inscrivez-vous en duo parent-enfant (enfants de 7 à 15 ans) et venez bouger avec nous pendant 2 heures de pur plaisir !

Au programme :

✔️ Initiation au Kin-Ball avec nos entraîneurs

✔️ Apprentissage des règles et des techniques de base

✔️ Matchs amicaux pour mettre le tout en pratique

💲 Coût : 10 $ par duo parent-enfant

📍 Lieu : Polyvalente de Charlesbourg

900, rue de la Sorbonne, Québec

🗓 Remboursable jusqu’au 25 mars

⚠️ Places limitées !

📞 Questions ? 418-261-8294