Share Purchase & Volunteer Contribution

Families must purchase a one-time refundable share of $190. Try it for less! First-time Families can defer their share purchase for one year (i.e. the full $190 share payment would be required in year two)------------------------------------------------------------------------- Les familles doivent acheter une part unique remboursable de 190 $. Essayez-le pour moins cher ! Les familles qui s'inscrivent pour la première fois peuvent reporter l'achat de leur part d'un an (c'est-à-dire que le paiement de la part serait exigé au cours de la deuxième année).
https://www.wacpool.ca/shares
Families must purchase a one-time refundable share of $190. Try it for less! First-time Families can defer their share purchase for one year (i.e. the full $190 share payment would be required in year two)------------------------------------------------------------------------- Les familles doivent acheter une part unique remboursable de 190 $. Essayez-le pour moins cher ! Les familles qui s'inscrivent pour la première fois peuvent reporter l'achat de leur part d'un an (c'est-à-dire que le paiement de la part serait exigé au cours de la deuxième année).
https://www.wacpool.ca/shares
Volunteer Contribution - Contribution bénévole
$70
WAC is run by a dedicated team of parent volunteers. All family and young family memberships are required to participate in at least 1 volunteer activity each summer OR pay a fee of $70. Each family will have to select their activity in order to avoid the $70 invoice. If you wish to opt out of the volunteer requirement please add this $70 to your total.----------------------------------------------------------------------------------------------------------WAC est géré par une équipe dévouée de parents bénévoles. Toutes les adhésions familiales et jeunes familles doivent participer à au moins une activité bénévole chaque été OU payer des frais de 70 $. Chaque famille devra sélectionner son activité afin d'éviter la facture de 70$. Si vous souhaitez vous retirer de l'exigence de bénévolat, veuillez ajouter ces 70 $ à votre total.
WAC is run by a dedicated team of parent volunteers. All family and young family memberships are required to participate in at least 1 volunteer activity each summer OR pay a fee of $70. Each family will have to select their activity in order to avoid the $70 invoice. If you wish to opt out of the volunteer requirement please add this $70 to your total.----------------------------------------------------------------------------------------------------------WAC est géré par une équipe dévouée de parents bénévoles. Toutes les adhésions familiales et jeunes familles doivent participer à au moins une activité bénévole chaque été OU payer des frais de 70 $. Chaque famille devra sélectionner son activité afin d'éviter la facture de 70$. Si vous souhaitez vous retirer de l'exigence de bénévolat, veuillez ajouter ces 70 $ à votre total.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!