ACE Cheer Athletes Association's Road to Worlds Silent Auction

2 Oilers Tickets (Section 104, Row 12) - December 21 - 2pms item
2 Oilers Tickets (Section 104, Row 12) - December 21 - 2pms
$300

Starting bid

Oilers vs San Jose Hockey tickets (2) Saturday, Dec 21 at 2pm. Sec 104, row 12, seats 7&8. Tickets will be emailed to the winning bidder. Donated by Peace Hills Insurance - Value $1080
Spa Facial
$20

Starting bid

Spa Facial Gift Certificate donated by Enchanted Wax Bar in Edmonton Value - $125
The Rec Room Gift Set item
The Rec Room Gift Set
$40

Starting bid

Package of fun including: XL ABB Long Sleeve Athletic Shirt, 2 Be Our Guest Movie Passes (Valid for redemption at any Cineplex for a free movie) and 2 - two-hour game cards (valid at Rec Room South Edmonton Common only) - Value $140
Sunglasses** item
Sunglasses**
$60

Starting bid

Eyewear designed right here in Edmonton from Venus Eye Boutique! **Prescription not included. Need a prescription? No worries stop in and they can help with an eye exam and get a prescription ordered for you!** -Value $450
Lash Extension & Brow Service
$50

Starting bid

$150 gift certificate towards a Lash Extension and/or brow service donated by "Your Local Esthetician". Located in Edmonton
Distillery Tour and Tasting for up to 30 people item
Distillery Tour and Tasting for up to 30 people
$100

Starting bid

A tour and tasting experience for up to 30 people at Rig Hand Craft Distillery. - Value of $300
Succulent Collection. item
Succulent Collection.
$10

Starting bid

Contains 3 plants in 4” pots, Tiger Jaw plant, Pachyphytum compactum, Gasteria verrucosa variegata. Donated by Landover Nursery - Value $30
Skin Care Package (including a Vivier Chemical Peel Voucher) item
Skin Care Package (including a Vivier Chemical Peel Voucher)
$150

Starting bid

ZO Getting Skin Ready Package (includes gentle cleanser, exfoliating polish and complexion renewal pads), ZO Wrinkle and Texture Repair Créme, ZO Firming Serum, ZO Complexion Clearing Masque, Vivier Chemical Peel Voucher (redeemable at the Rejuvenation Dermatology Edmonton Downtown location) - Donated by Rejuvenation Dermatology - Value $500
Sparkle Rum Gift Basket item
Sparkle Rum Gift Basket
$20

Starting bid

Gift basket containing: 2 glittered wine glasses, 1 glittered spiced rum (black and gold), 2 cans of coke with Lindor chocolates and a $25 multi gift card - Value of $65 - Donated by The Spooky Butterfly Boutique
Cake or Cake Pops item
Cake or Cake Pops
$20

Starting bid

$65 gift certificate donated by Sweets by Staub to redeem for a custom cake or cake pops.
5 Wellness or Tanning Sessions and basket of products item
5 Wellness or Tanning Sessions and basket of products
$40

Starting bid

Choose 5 Sessions choosing from: Tanning, Hydration Station™ Spa, Ballancer Pro Massage, Sanctuary 3 Infrared Sauna, Beauty Angel Redlight therapy plus body lotions. Value of $150 - Donated by Bronze Baxx Tanning
Sparkle Wine Gift Basket item
Sparkle Wine Gift Basket
$20

Starting bid

Gift basket containing: 1 glittered wine glass, 1 glittered barefoot Moscato Wine, candle, a bag of candy, and a DVD of the show Friends with all the holiday episodes! Value of $65 - Donated by The Spooky Butterfly Boutique
Gift Basket item
Gift Basket
$35

Starting bid

Gift basket with Starbucks gift card, ACE tumbler, scrunchies and bows. - Value of $125 Donated by Krysta's Unique Bowtique
“Strings of Things” plant basket. item
“Strings of Things” plant basket.
$10

Starting bid

Contains 3 plants total , 4” pots of String of beans, String of turtles and Ruby Necklace plants. Donated by Landover Nursery - Value $45
2 - $25 Boston Pizza Gift Certificates (Westmount) item
2 - $25 Boston Pizza Gift Certificates (Westmount)
$15

Starting bid

2 x $25 Gift Certificate. Valid only at the Edmonton Westmount location (11320 Groat Road, Edmonton). - Donated by Westmount Boston Pizza
Plant starter pack. item
Plant starter pack.
$10

Starting bid

Contains 5 plants, 4 in 2” pots, String of pearls, Milk Barrel cactus, Painted Lady echeveria, Zebra kalanchoe, and 1 Mother of Thousands plant in a 3” pot. Donated by Landover Nursery - Value $35
Workout Gear and Lululemon Gift Card
$50

Starting bid

$100 Lululemon Gift Card and Exercise bands (Including: Mesh drawstring travel/carry bag, Pair of foam handles with carabineer clips, Door anchor, Padded adjustable ankle strap Padded adjustable ankle bands, Two 20 lbs resistance bands) - Value $150
Buff Wax Spot Package item
Buff Wax Spot Package
$25

Starting bid

$70 Buff Wax Spot Gift Care, Voucher for a free buff Brazilian, bare buff Brazilian, or a full shoulder + back wax and Luggage tag. - Value $150
Jello Shot Spectacular item
Jello Shot Spectacular
$30

Starting bid

Everything you need to make Jello Shots for a party! - value $100
Cactus Collection item
Cactus Collection
$10

Starting bid

Contains 3 plants in 4” pots, Paper Spine Cactus, Thimble Cactus, Emerald Wave Cactus. Donated by Landover Nursery - Value $40
Goodlife Fitness Get Started Package
$100

Starting bid

3 month performance membership to GoodLife Fitness (any location), gym bag, multiple samples of PEScience supplements. - $350 value
ACOTAR Book Set and Essential Oils item
ACOTAR Book Set and Essential Oils
$50

Starting bid

ACOTAR book set, Citrus Fresh, Christmas Spirit, Thieves and Lime Citron oils. - value - $200
Cook and Bake Away
$50

Starting bid

David Burke Restauranteur Cookie Sheet (x2), Silicone Kitchen Utensil Set, Meat Chopper, $50 Vanilla Prepaid Mastercard - Value $190
$100 YO BABA Gift Certificate & Electric Frying Pan item
$100 YO BABA Gift Certificate & Electric Frying Pan
$50

Starting bid

$100 YO BABA Gift Certificate & Electric Frying Pan - Value $150
Navarro Long Sleeve Crop
$20

Starting bid

Adult Small - Navarro Long Sleeve Crop - Value $65 USD
Gnome Scentsy Package item
Gnome Scentsy Package
$50

Starting bid

Scentsy Full size Gnome Warmer, Gnome mat and Scentsy products. - Value $150
Utility Wagon
$35

Starting bid

Folding Utility Wagon - Value $110
Ruby & Emerald Ring item
Ruby & Emerald Ring
$40

Starting bid

Ruby and Emerald silver ring, size 8 - Value $250
Body Care Basket item
Body Care Basket
$40

Starting bid

Vanilla Frost Body Moisturizer, Blossom Lip Gloss, Oils, Candy Cane Body Moisturizer, Lip Mask. Donated by LA Laser and Spa- Value $135
Aveda Gift Basket
$80

Starting bid

An array of Aveda body and care products. - Donated by Rock Salon & Spa - Value $255
Blue Jean and Red Jean Versace Eau de Toilette
$15

Starting bid

Blue Jean and Red Jean Versace Eau de Toilette with gift tins - Value $50
Navarro Sports Bra
$20

Starting bid

Youth XL Navarro Sports Bra - Value $65USD
Lazy Days Package
$30

Starting bid

Sweater(L), Leggings(XL) and $25 Swiss Chalet Gift Card - Value $100
$100 Tim Hortons Gift Card
$30

Starting bid

$100 Tim Hortons Gift Card
Ring light and Stand item
Ring light and Stand
$30

Starting bid

Ergop!xel Ring Light and Floor Stand. 10" streaming LED ring light with adjustable tripod stand AND 7" desktop LED ring light - Value $100
One dozen cookies from Confetti Sweet item
One dozen cookies from Confetti Sweet
$5

Starting bid

Gift certificate for one dozen cookies from Confetti Sweets. Donated by Confetti Sweets - Value $25
3 Month MOVATI Membership + 1 Personal Training Session item
3 Month MOVATI Membership + 1 Personal Training Session
$120

Starting bid

3 Month MOVATI Windermere membership plus 1 personal training session with Reno Henrique. Valid for new MOVATI members only. - Value $400
Wooden Signs
$20

Starting bid

Various wooden signs - Value $70
Waffle Cone Maker and $50 Superstore Gift Card
$30

Starting bid

Everything you need for an epic ice-cream party! - Value $100
Sonicare toothbrush & Cordless Flosser
$50

Starting bid

Sonicare 2300 rechargeable toothbrush, cordless power flossed and flavored floss ( apple cinnamon, orange, coconut) - Value $150 Donated by Avalon Dental

