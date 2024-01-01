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Grand River Friendship Society
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ORTA VE LISE YAZ OKULU 2024

312 Lawrence Ave, Kitchener, ON N2M 1Y4, Canada

                                               G7-G10 BAY ÖĞRENCİLERİ YAZ OKULU DERS ÇİZELGESİ                                                          15 TEMMUZ - 8 AĞUSTOS                     
SaatlerG7G8G9-G10
10.00-10.50Müfredat-Ikramİlmihal  ve Temel İmani bilgiler               Kuran ve Meali         
   Şükrü Şahin
10.50-11.00Ara
11.00-11.50İlmihal  ve Temel İmani bilgiler           Kuran ve Meali           Şükrü Şahin          Kuran ve Meali           
 Şükrü Şahin
11.50-12.20Launch 
12.20-13.10           Kuran ve Meali                 Şükrü ŞahinMüfredat-Ikramİlmihal  ve Temel İmani bilgiler
13.10-13.20Ara
13.20-14.00Görsel Rehberlik Dökümanları, Kitap Okuma, Seminer  Ikram Çarpan
14.00-14.30Öğle Namazı
14.00-14.30Spor
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