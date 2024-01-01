ORTA VE LISE YAZ OKULU 2024

| G7-G10 BAY ÖĞRENCİLERİ YAZ OKULU DERS ÇİZELGESİ 15 TEMMUZ - 8 AĞUSTOS
|Saatler
|G7
|G8
|G9-G10
|10.00-10.50
|Müfredat-Ikram
|İlmihal ve Temel İmani bilgiler
| Kuran ve Meali
Şükrü Şahin
|10.50-11.00
|Ara
|11.00-11.50
|İlmihal ve Temel İmani bilgiler
| Kuran ve Meali Şükrü Şahin
| Kuran ve Meali
Şükrü Şahin
|11.50-12.20
|Launch
|12.20-13.10
| Kuran ve Meali Şükrü Şahin
|Müfredat-Ikram
|İlmihal ve Temel İmani bilgiler
|13.10-13.20
|Ara
|13.20-14.00
|Görsel Rehberlik Dökümanları, Kitap Okuma, Seminer Ikram Çarpan
|14.00-14.30
|Öğle Namazı
|14.00-14.30
|Spor