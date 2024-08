Victory Lodge Pasta & Dance Fundraiser / Souper et Danse Bénéfice de Victory Lodge

Come enjoy a pasta dinner and dance with friends! All profits from this fundraiser will go to Summit School's Summer Day Camp Program. Summit School is a special needs school in Montréal with over 650 students ranging in age from 4-21 years old with neuro-diverse challenges.





DOORS OPEN AT 5:00PM, DINNER AT 6:00PM, DANCING UNTIL 11:00PM





CASUAL attire. Bring your dancing shoes! Cash bar available on site.

Only 120 tickets are to be sold!





Venez déguster un dîner de pâtes et danser avec vos amis ! Tous les profits de cette collecte de fonds seront versés au programme de camp de jour d'été de l'école Summit. L'école Summit est une école montréalaise pour personnes ayant des besoins spéciaux qui accueille plus de 650 élèves âgés de 4 à 21 ans et présentant des défis neurodivers.





OUVERTURE DES PORTES À 17 H, DÎNER À 18 H, DANSE JUSQU'À 23 H.





Tenue décontractée. Apportez vos chaussures de danse ! Bar payant disponible sur place.





Seulement 120 billets seront vendus !