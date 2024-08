Parc du Mont Orford_ randonnée / ski de fond

Venez profiter de la beauté des paysages hivernaux du Quebec dans un des parc de la Sepac, nous vous proposons une journée au Mont Orford. Nous serons sur place de 10h30 à 16h et vous serez libre de faire les activités qui vous tentent : ski de fond, raquette, velo, randonnée





Pour le ski de fond, la renommée du parc national du Mont-Orford n’est plus à faire! Quinze pistes totalisant plus de 50 km de sentiers pour le pas classique et 26 km pour le pas de patin vous sont offertes. Les pistes sont balisées, tracées et damées afin que les skieurs débutants ou expérimentés trouvent la piste qui leur convient.

La location d’équipement de ski de fond est offerte au centre de découverte et de services Le Cerisier.

_30$

Ce parc est location pour tenter de nouvelles activités hivernal. Il n’y a pas trop de relief, idéal pour le ski de fond ou le vélo.