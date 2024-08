Disco Party with DJ Bazyl

Zapraszamy na Dyskotekę.

DJ BAZYL !!!!!

Bilety wstępu 30$.

Pierwsze 10 biletów on line w cenie 20$.

W kuchni będzie można kupić pierogi, kapustę i kiełbasę, ciasto, kawę.

Bar obficie zaopatrzony.





DJ BAZYL !!!!!

Entrance tickets 30$.

The first 10 tickets online are $20.

In the kitchen you will be able to buy pierogies, sauerkraut and sausage, cake, coffee.

The bar will be abundantly stocked. Welcome to all





DJ BAZYL !!!!!!

Les billets d’entrée 30$.

Les 10 premiers billets en ligne coûtent 20 $.

Dans la cuisine, vous pourrez acheter des pierogies, choucroute et des saucisses, des gâteaux, du café.

Le bar sera abondamment approvisionné.

Bienvenue à tous.